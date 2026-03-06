Se abrió el concurso de composición para incentivar la producción musical académica en el país

La Academia Nacional de Bellas Artes y el Fondo Nacional de las Artes anunciaron la apertura de la convocatoria para el Premio de Composición ANBA-FNA 2026, una iniciativa que se desarrolla por segundo año consecutivo con el propósito de incentivar la producción musical académica en el territorio nacional. Este certamen busca el reconocimiento y la premiación de compositores argentinos, o naturalizados residentes en el país, que busquen difundir obras originales dentro del género coral.

La convocatoria está dirigida a músicos mayores de 18 años que hayan nacido a partir del 1 de enero de 1986. Según el reglamento establecido por las instituciones organizadoras, quedan excluidas de la participación aquellas personas que posean vínculos de parentesco consanguíneo, colateral o por afinidad hasta el tercer grado con los académicos que integran la Academia Nacional de Bellas Artes, y también los funcionarios y el personal que desempeña tareas en el Fondo Nacional de las Artes. Se trata de una medida que apunta a garantizar la transparencia en el proceso de selección y la imparcialidad de los jurados al momento de evaluar las piezas musicales que se presenten al certamen.

En cuanto a las características técnicas de las obras, el concurso estipula que deben ser piezas corales de carácter mixto, compuestas para un máximo de cuatro voces y sin acompañamiento instrumental. Las bases permiten que cada una de las voces pueda realizar divisiones ocasionales por cuerda, alcanzando un total de ocho partes reales en momentos específicos de la composición. La duración de las obras debe situarse en un rango de entre 3 y 12 minutos, debiendo ser creaciones estrictamente inéditas, lo que significa que no pueden haber sido estrenadas en público ni haber recibido premios en otros concursos previos. Además, se exige que las partituras estén debidamente inscriptas en el Registro Nacional de la Propiedad Intelectual para asegurar la autoría de los participantes.

Un punto fundamental de las bases refiere a la autoría de los textos utilizados en las composiciones. En caso de que las letras no pertenezcan al compositor y se encuentren protegidas por leyes de propiedad intelectual, el participante deberá adjuntar una autorización firmada de puño y letra por el autor original o sus derechohabientes.

El premio para el ganador consistirá en una suma de $2.000.000, un diploma de honor y el estreno oficial de la obra durante la segunda mitad del corriente año, el cual estará a cargo del Coro Nacional de Música Argentina.

Los interesados en participar tienen tiempo de presentar sus trabajos hasta el miércoles 1 de julio.

Inscripciones acá.