Identificaron al interno fallecido tras ser apuñalado en la Unidad Penal N°1 de Paraná

El Ministerio Público Fiscal identificó como Martín Luciano Siegfrien, de 26 años, fallecido en el Hospital San Martín tras haber sido herido en el interior de un pabellón de la Unidad Penal N°1 de Paraná.

De acuerdo a la información recabada por Ahora, alrededor de las 14:30 se produjo el traslado de varios internos hacia un pabellón, quedando todos en el mismo sector. Aproximadamente una hora más tarde, personal penitenciario advirtió un disturbio dentro del pabellón y al ingresar constató que Siegfrien presentaba graves lesiones cortantes y una importante pérdida de sangre.

El interno fue retirado de inmediato y llevado al hospital, donde ingresó a la sala de shock room, pero pese a los esfuerzos médicos se confirmó su fallecimiento.

Fuentes penitenciarias señalaron que la gresca habría tenido origen en problemas de convivencia y disputas de liderazgo dentro del pabellón.

La investigación quedó en manos de la Fiscal de la Unidad de Delitos Complejos, Patricia Yedro, quien dispuso las primeras medidas para esclarecer el hecho y determinar responsabilidades.

El caso vuelve a poner en foco la situación de violencia en los establecimientos penitenciarios de Entre Ríos, donde las tensiones internas suelen derivar en episodios de extrema gravedad.