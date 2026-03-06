Presentaron la carrera Atardecer Villa Urquiza 2026

El lanzamiento se llevó a cabo en la secretaría de Deportes de la provincia.

La carrera Atardecer Villa Urquiza 2026 fue presentada este viernes en conferencia de prensa, con la presencia del secretario de Deportes de la provincia, Sebastián Uranga. Se trata de una propuesta de trail running que invita a recorrer paisajes característicos de la costa entrerriana y que forma parte del impulso a eventos deportivos vinculados con la naturaleza.

La competencia se desarrollará el sábado 14 de marzo desde las 17.30 y tendrá su punto de largada en la playa municipal de Villa Urquiza, en la zona del anfiteatro. Desde allí, los corredores transitarán senderos naturales que atraviesan barrancas, sectores de vegetación y distintos miradores hacia el río Paraná.

Durante el lanzamiento, el secretario de Deportes, Uranga, destacó el crecimiento de este tipo de propuestas dentro del calendario deportivo provincial y subrayó su potencial para convocar a participantes de distintos niveles y edades.

"Este tipo de eventos permite poner en valor los espacios naturales de la provincia y promover hábitos saludables, al tiempo que generan movimiento deportivo y turístico en las distintas localidades entrerrianas", destacó el titular de la cartera de Deportes.

En ese sentido, Uranga también señaló la importancia del trabajo conjunto con otras áreas del Gobierno provincial, como la Secretaría de Ambiente, para fomentar actividades deportivas que promuevan el cuidado y la preservación de los entornos naturales.

Por su parte, la directora de Costa Río Paraná, Lucrecia Castro, explicó que la carrera contará con tres distancias: 7, 15 y 25 kilómetros. Los circuitos fueron diseñados para aprovechar el paisaje característico de Villa Urquiza, combinando tramos de barrancas, senderos naturales y vistas abiertas hacia el río Paraná, especialmente en el horario del atardecer que da nombre a la carrera.

La competencia ya cuenta con cerca de 500 corredores inscriptos provenientes de distintos puntos del país, entre ellos de Goya, Rosario, Concepción del Uruguay, Buenos Aires, Córdoba y Neuquén, lo que refleja el creciente interés por este tipo de competencias en la región.