Vóley: Rowing y Echagüe definen desde este sábado su futuro en la Liga Nacional Masculina

Los equipos masculinos de Paraná Rowing Club y Atlético Echagüe Club afrontarán este sábado paradas decisivas en la Liga Nacional Masculina de Vóley. En el caso del Albiceleste, jugará su segundo duelo por los cuartos de final, mientras que el Negro abrirá de local la serie por la permanencia.

En el caso del PRC, el conjunto de la Costanera Baja visitará a Sonder de Rosario este sábado desde las 19 –arbitraje de Bernini y Chunco; supervisión de Belbuzzi– y buscará empatar la serie que comenzó con derrota por 3 a 1, en condición de local.

El Albiceleste estará obligado a ganar para obligar a un tercer juego. En caso de concretarlo, jugará el domingo desde las 19 en el mismo escenario, con arbitraje de Cagiao y Castañares y supervisión de Belbuzzi.

En los otros duelos de cuartos de final, Normal 3 superó a Obras 3 a 0. Además Ferro Carril Oeste le ganó por idéntico marcador a Villa Dora en Caballito y Citta superó a La Calera en Villa Constitución por 4 a 1.

Echagüe, por su parte, recibirá a Libertad de San Gerónimo por la permanencia en una serie al mejor de tres juegos. El partido que abrirá la llave se jugará este sábado desde las 21 en el estadio Luis Butta, con arbitraje de Gasser y Casiari, y Maccione como supervisor.

El segundo compromiso entre ambos equipos se disputará el domingo a partir de las 19 la provincia de Santa Fe. Los árbitros serán Leiva y Pablo Pérez, mientras que el supervisor será Favre. En caso de haber un tercer juego, será el martes 10 a las 21 en San Jerónimo Norte.

El último fin de semana, Ateneo le ganó a Echagüe por 2 a 0 en la serie y lo dejó en esta incómoda posición. También lo hicieron Infernales y Gimnasia y Esgrima de Santa Fe ante Libertad y Lafinur, respectivamente. En tanto que Unión Vecinal Trinidad hizo lo propio ante Estudiantes de La Plata. Todos los ganadores aseguraron su permanencia.