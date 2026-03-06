Convocan a diseñadores entrerrianos y empresas para la 14ª edición del Sello de Buen Diseño Argentino

Se trata de una distinción oficial otorgada por la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, que busca premiar a los productos nacionales que se destacan por su innovación, calidad, identidad y aporte estratégico al desarrollo productivo.
El Sello de Buen Diseño es una herramienta clave para potenciar la competitividad de las PyMEs y emprendimientos locales, permitiéndoles acceder a nuevos mercados y fortalecer su posicionamiento marcario a nivel federal e internacional.
Detalles de la convocatoria
Destinatarios: Diseñadores, emprendedores y empresas entrerrianas.
Fecha límite de inscripción: Hasta el 31 de marzo de 2026.
Criterios de selección: Se evaluarán productos que presenten mejoras en procesos de fabricación, sustentabilidad, uso de materiales y originalidad.
Cómo participar: Los interesados pueden acceder a los requisitos detallados y al formulario de postulación en este link.
Acompañamiento técnico y Talleres de Formulación
Con el objetivo de acompañar a los sectores productivos de la provincia en el proceso de inscripción, se llevará a cabo una instancia de asesoramiento específico. La próxima charla de formulación se realizará de manera virtual y está dirigida a quienes necesiten guía paso a paso para completar el formulario de postulación.
Será el lunes 9 de marzo, a las 10. La modalidad será virtual vía Zoom.
Por enlace de acceso, comunicarse al mail: industriasculturales@entrerios.gov.ar
Consultas y asesoramiento
Desde el Gobierno de Entre Ríos se invita a los creativos de toda la provincia a sumarse a esta instancia federal. Ante cualquier duda, los canales de contacto son:
Provincial: industriasculturales@entrerios.gov.ar
Nacional: pnd@produccion.gob.ar
Catálogo de la 13ª edición aquí.