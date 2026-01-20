El Turismo Carretera deja la TV Pública y se verá por Canal 9 en 2026

El Turismo Carretera deja la TV Pública y se verá por Canal 9 en la temporada 2026.

El Turismo Carretera oficializó su cambio de rumbo televisivo. En un acto que marca el fin de una etapa y el comienzo de otra, la ACTC firmó el acuerdo con Canal 9 para que sea la nueva casa del TC y de las principales categorías de la entidad a partir de esta temporada.

El convenio fue rubricado por Hugo Mazzacane, presidente de la Asociación Corredores Turismo Carretera, y Víctor Santa María, coordinador general del Grupo Octubre. El evento contó con la presencia de la comisión directiva y figuras de peso: el vicepresidente Gastón Mazzacane, el secretario general Facundo Gil Bicella y los pilotos Agustín Canapino, Julián Santero, Juan Sebastián Gallo y Marco Dianda.

Tras estampar la firma, Mazzacane no ocultó su entusiasmo por el desembarco en la emisora de Palermo, destacando la importancia de unir fuerzas con un multimedio de gran alcance.

“Empezamos a trabajar los primeros días del 2026 para estar aquí en esta casa y lo hemos podido concretar, así que estamos muy felices -expresó el titular de la entidad y remarcó el valor del acuerdo-. Es una alianza estratégica que tenemos que tener muy en cuenta. Hoy es el día que comienza y seguramente seguiremos por muchísimos años más”.

El dirigente también hizo hincapié en la potencia comunicacional que ofrece el nuevo socio de la entidad. “Siempre hablamos de la importancia de la difusión, y vaya si este grupo (Octubre) tiene medios para difundir lo que va a ser en este caso el automovilismo de la ACTC”, analizó.

Cómo queda la grilla 2026

El acuerdo implica que, tras 14 años en la TV Pública, el grueso de la actividad fiscalizada por la ACTC se verá por el 9. Según confirmó el propio Mazzacane, las categorías que cambian de señal son:

1- Turismo Carretera

2- TC Pista

3- TC Pick Up

4- TC Pista Pick Up

5- Turismo Nacional

6- Turismo Carretera 2000

7- Turismo Pista

Por su parte, la “escuela” de la entidad mantendrá su lugar en la pantalla estatal. El TC Mouras y el TC Pista Mouras seguirán transmitiéndose por la TV Pública. La producción integral de todos los eventos continuará siendo responsabilidad de ACTC Media TV.