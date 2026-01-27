Fútbol: quedaron definidos los cruces para los octavos de final de la Copa Entre Ríos

La Copa Entre Ríos continuará con 16 equipos; otros 8 continuarán en la Copa Federación.

Con la disputa de la sexta y última fecha de la fase clasificatoria, este fin de semana quedaron definidos en la rama masculina los cruces para la continuidad del certamen de la Federación Entrerriana de Fútbol.

Tras el cierre de la fase clasificatoria, 24 de los 40 equipos participantes continúan en carrera. Dieciséis de ellos lo harán en la Copa Entre Ríos, mientras que otros ocho continuarán en la Copa Federación.

De esta manera, Peñarol de Paraná, Peñarol de Basavilbaso, El Porvenir de Santa Anita, Juventud Urdinarrain, Defensores de Nébel de Concordia, La Florida de Chajarí y los uruguayenses Engranaje, Parque Sur y Lanús se sumaron a los 7 ya clasificados y están entre los mejores equipos de la temporada.

Por su parte, Don Bosco de Paraná, Caballú de La Paz, Colegiales de Concordia, 1ro. de Mayo de Chajarí, Arsenal de Viale, Sarmiento de Crespo, Libertad de Concordia y América de Federación accedieron a la primera instancia de la Copa Federación, que comenzará a disputarse una vez que finalicen los Octavos de la Copa Entre Ríos.

A lo largo de las seis jornadas disputadas, sólo cuatro equipos se mantuvieron invictos: Cultural de Crespo, Deportivo Urdinarrain, Juventud Urdinarrain y Defensores de Nébel de Concordia transitaron la etapa inicial sin conocer la derrota.

Sin embargo, ninguno de ellos finalizó en los primeros lugares de la tabla general. Con cinco triunfos y una derrota, tanto Deportivo San José como Independiente de Villa del Rosario fueron los dos equipos que más puntos sumaron: 15 cada uno.

El detalle de cada uno de los resultados de todo el fin de semana es el siguiente:

Zona 1:

Don Bosco (Paraná) 1 – Unión (Crespo) 0

Arsenal (Viale) 0 – Peñarol (Paraná) 2

Zona 2:

Juventud y Ferrocarril Unidos (Carbó) 0 – Peñarol (Basavilbaso) 2

Sarmiento (Crespo) 2 – Newell’s (Victoria) 1

Zona 3:

La Academia (General Galarza) 2 – Defensores del Oeste (Basavilbaso) 1

El Porvenir (Santa Anita) 3 – Cultural (Crespo) 3

Zona 4:

Caballú (La Paz) 2 – Urquiza (Santa Elena) 1

Camba Cuá (Santa Elena) 3 – Malvinas (Federal) 1

Zona 5:

Deportivo San Marcial 1 – Atlético Colonia Elía 3

Engranaje (Concepción del Uruguay) 2 – Deportivo Urdinarrain 2

Zona 6:

Juventud Urdinarrain 3 – Deportivo Ubajay 1

María Auxiliadora (Concepción del Uruguay) 1 – Parque Sur (Concepción del Uruguay) 3

Zona 7:

Rivadavia (Concepción del Uruguay) 1 – Libertad (Concordia) 3

Deportivo San José 1 – Almagro (Concepción del Uruguay) 0

Zona 8:

Juventud Unida (General Campos) 0 – Defensores de Nébel (Concordia) 2

Lanús (Concepción del Uruguay) 4 – Atlético Liebig 1

Zona 9:

Colegiales (Concordia) 1 – La Florida (Chajarí) 3

Cosmos (Federación) 4 – La Bianca (Concordia) 0

Zona 10:

América (Federación) 4 – Unión (Concordia) 1

Independiente (Villa del Rosario) 2 – 1ro. de Mayo (Chajarí) 1

Tras la finalización de la fase clasificatoria, los cruces de ida de los Octavos de final de la Copa Entre Ríos han quedado determinados de la siguiente manera: