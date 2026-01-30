El exPatronato Germán Berterame jugará con Lionel Messi en el Inter Miami

El exfutbolista de Patronato, Germán Berterame, será compañero de Lionel Messi en el Inter Miami de la Major League Soccer (MLS). Este viernes, las Garzas anunciaron oficialmente el fichaje del goleador argentino nacionalizado mexicano, en una operación que quedó entre las más altas de la historia del fútbol estadounidense.

La negociación con Rayados de Monterrey se cerró con la transferencia a cambio de 15 millones de dólares. El delantero de 27 años pasó a integrar el selecto grupo de los 10 futbolistas más caros que arribaron a la MLS, como la cara nueva de un plantel diseñado por Javier Mascherano para competir en lo más alto.

La búsqueda de un socio ofensivo de jerarquía para Lionel Messi fue una prioridad para la dirigencia durante esta ventana. En ese camino, llegaron a poner sobre la mesa cerca de 13 millones de dólares por Denis Bouanga, figura de Los Angeles FC, aunque la propuesta fue descartada de inmediato por considerar al gabonés intransferible.

Mexican forward Germán Berterame joins as a Designated Player, bringing a proven goal-scoring pedigree ⚽ Welcome to Miami!



La elección final recayó en Berterame, quien sostuvo un rendimiento destacado y voraz en la Liga MX, donde relanzó su carrera allá por 2019. Cordobés de Villa María, debutó en 2016 con la camiseta de San Lorenzo pero, como nunca pudo hacer pie (ocho partidos y ningún gol en tres temporadas y media), se marchó a préstamo a Patronato en 2018.

Sus cuatro tantos en 12 fechas despertaron el interés del norte. Pasó primero por Atlético San Luis y luego por Rayados. Entre ambos ciclos acumuló 68 tantos y 15 asistencias, con un 2025 intratable: 27 goles, incluidos tres en el Mundial de Clubes, y un inicio de Clausura con el arco entre ceja y ceja.

La operación se enmarca en la profunda reconfiguración de Inter Miami. Las salidas de Sergio Busquets y Jordi Alba liberaron cupos de Jugador Franquicia (así fue inscripto el delantero), mientras que el pase definitivo de Rodrigo De Paul, por una cifra cercana a los 17 millones, marcó otro hito económico para el conjunto rosa, consigna TyC Sports.