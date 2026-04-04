Leonel Pernía volvió a obtener la pole position en el Turismo Nacional

Este sábado por la tarde se desarrolló la clasificación correspondiente a la tercera fecha de la Clase 3 del Turismo Nacional. El autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario fue el escenario en el que los pilotos buscaron el mejor registro posible rumbo a las series y a la final del domingo.

El primero en marcar un buen registro en la clasificación fue Agustín Canapino, pero Leonel Pernía avisó al quedar a 21 milésimas y luego lo superó con un tiempo de un minuto, 42 segundos y 728 milésimas. El segundo lugar quedó para Canapino a 19 milésimas; mientras que el tercero fue Julián Santero, a 104 milésimas.

El podio fue multimarca, porque lideró el Honda Civic de Pernía, seguido por el Chevrolet Cruze de Canapino y el debutante Volkswagen Virtus de Santero, último campeón del torneo. Ellos tres además serán los líderes de las series que se disputarán este domingo.

La primera de las baterías clasificatorias comenzará a las 11.20 con Pernía y Jorge Barrio por delante. En la segunda mandará Canapino seguido de Antonino García a partir de las 11.45; mientras que la última comenzará a las 12.10 con Santero como líder seguido por Facundo Ardusso.

Lejos terminó el crespense Joel Gassmann, que acabó 30° y tendrá que remontar y mucho en la series si pretende dar pelea en la final. Su tiempo fue dos segundos y 856 milésimas más lento que el del poleman.

La final de este domingo comenzará a las 14.05 y definirá al tercer ganador de la temporada luego de las competencias desarrolladas en Paraná y Alta Gracia.

Clasificación | Turismo Nacional | Clase 3 | Fecha 3 (en Rosario)

1°) Leonel Pernía (Honda): 1’42”728/1000.

2°) Agustín Canapino (Chevrolet): a 19/1000.

3°) Julián Santero (Volkswagen): a 104/1000.

4°) Jorge Barrio (Chevrolet): a 275/1000.

5°) Antonino García (Ford): a 308/1000.

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30°) Joel Gassmann (Chevrolet): a 2”856/1000.