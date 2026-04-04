Martín Leston le arrebató la pole a Bastidas en Rosario

Este sábado hubo mucha actividad correspondiente a la tercera fecha de la Clase 2 del Turismo Nacional. En el autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario, Exequiel Bastidas salió a pista con la intención de estirar su buen momento en las clasificaciones de la categoría.

Y parecía que iba a poder conseguirlo luego de dominar la clasificación provisional con un tiempo de un minuto, 46 segundos y 521 milésimas. En esta tanda lo siguieron Renzo Blotta y Francisco Coltrinari a 90 y 147 milésimas, respectivamente.

Encima, en el momento de la clasificación definitiva también marcó una muy buena vuelta rápida. Su registro de un minuto, 46 segundos y 217 milésimas lo candidateaban a la pole de la competencia, pero tuvo una sorpresa.

En el final de la prueba apareció Martín Leston, que obtuvo un registro de un minuto, 45 segundos y 938 milésimas para adueñarse de la pole. El entrerriano quedó a 279 milésimas y el tercer lugar fue para Coltrinari, a 619 milésimas. Ellos tres serán responsables de liderar las series de este domingo.

La primera batería será a las 9.10 con Leston como líder, seguido por Renzo Blotta. En la segunda serie, que comenzará a las 9.35, Bastidas será quien mande, seguido por Juan Pastori. A partir de las 10.05 será la última batería con Coltrinari como puntero, acompañado por Tomás Vitar.

Con la grilla definitiva, la competencia final iniciará a las 12.45 y marcará la previa a la definición de la Clase 3 en el autódromo rosarino.

Clasificación | Turismo Nacional | Clase 2 | Fecha 3 (en Rosario)

1°) Martín Leston (Peugeot): 1’45”938/1000.

2°) Exequiel Bastidas (Toyota): a 279/1000.

3°) Francisco Coltrinari (Peugeot): a 619/1000.

4°) Renzo Blotta (Peugeot): a 630/1000.

5°) Juan Pastori (Chevrolet): a 647/1000.