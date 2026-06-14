Colapinto fue 8° en la carrera en la que que Hamilton cortó la racha de Mercedes

En la largada, Franco Colapinto pudo aprovechar un retraso de Isack Hadjar y además logró una superación que le permitieron dar el salto al undécimo lugar en la pista, con Pierre Gasly por detrás y Arvid Lindblad por delante en su afán por meterse en puestos puntuables. Sin embargo, un reclamo de Colapinto por el avance de Nico Hulkenberg y Lindblad por afuera de la pista para superarlo en la primera curva podía traer modificaciones (finalmente no sucedió).

Hadjar comenzó a recuperarse después de su mala largada y rápidamente dio cuenta de Gasly y Colapinto, dando el salto al undécimo lugar. Adelante, Charles Leclerc superó a Oscar Piastri para ubicarse sexto luego de partir en el décimo lugar por la rotura de su vehículo. Antes del octavo giro se produjo el primer abandono: Lance Stroll.

En la decimotercera vuelta se produjo el ingreso a boxes de Colapinto, que volvió a pista en el 19° lugar, cambiando neumáticos suaves por duros. El desafío presentado por el equipo fue el de estirar lo máximo posible la vida útil de los neumáticos. El argentino superó rápidamente a Fernando Alonso y con los ingresos de Bottas y Ocon a boxes saltó al 16° lugar.

Adelante, Lewis Hamilton y George Russell ingresaron a boxes, dejando a Kimi Antonelli como líder provisorio de la competencia. Sin embargo, con todos pasando por boxes, el primer lugar volvió a manos de Russell, seguido por Hamilton y Antonelli. En la 17ª vuelta se produjo el abandono de Valtteri Bottas.

Tres giros más tarde, Colapinto cedió la posición a Gasly, que venía más veloz y se adueñó del 12º lugar para atacar a Nico Hulkenberg, de peor ritmo que los dos Alpine. El alemán no tuvo suerte: en un paso por boxes su auto se paró y lo dejó en el último lugar. Con esto, Gasly saltó al 10° lugar y Colapinto quedó undécimo, a un puesto de los puntos.

En el 35° giro se produjo el segundo ingreso de Colapinto a boxes, paso que lo devolvió en el 13er lugar. Y poco después superó a Bearman para quedar 12° y poder ir a la caza de Lindblad, undécimo. Además se vio beneficiado por el paso por boxes de Liam Lawson, que cayó al 12° lugar y dejó al argentino en la undécima posición. Con el paso a boxes de Lindblad, Colapinto finalmente quedó en el décimo lugar con 27 vueltas por delante.

En el 40° giro, Fernando Alonso quedó frenado en la novena curva y obligó al ingreso del auto de seguridad. Se trató del quinto abandono de la competencia sumado a los de Stroll, Bottas, Hulkenberg y Alex Albon (que volvió a pista algunas vueltas después). Esto benefició a Hamilton, que pudo entrar a boxes y volver delante de todos: parada gratuita para el británico.

Después de varias vueltas sin cambios, llegaron dos golpes de escena que cambiaron la carrera. Primero, Antonelli superó a Russell para convertirse en escolta de Hamilton, pero una vuelta después se quedó su auto y debió abandonar la competencia, provocando el auto de seguridad virtual.

Problemas hubo también para Leclerc, que salió de pista por problemas en la dirección de su vehículo y debió abandonar la competencia. De un salto, Colapinto debía recuperar las vueltas que perdió previamente para finalmente quedar en el octavo lugar, algo que ocurrió poco después.

Sumados los abandonos de Antonelli y Leclerc, en total fueron siete los que quedaron fuera de competencia: Stroll, Bottas, Hulkenberg, Alonso y Bearman fueron los demás.

En el cierre de competencia Hamilton se llevó una sólida victoria en España, ayudado por un gran trabajo de su equipo. Más atrás, Russell completó la carrera con más dudas que certezas y el tercer puesto fue para Norris. Gran carrera para los Alpine, ya que Pierre Gasly y Franco Colapinto terminaron séptimo y octavo respectivamente.

Resultados | Fórmula 1 | Fecha 7 (en Barcelona)

1°) Lewis Hamilton (Ferrari): 1h32’28”105/1000.

2°) George Russell (Mercedes): a 19”561/1000.

3°) Lando Norris (McLaren): a 23”719/1000.

4°) Max Verstappen (Red Bull): a 40”497/1000.

5°) Oscar Piastri (McLaren): a 58”661/1000.

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8°) Franco Colapinto (Alpine): a 1 vuelta.



Campeonato | Fórmula 1

1°) Kimi Antonelli (Mercedes): 156 puntos.

2°) Lewis Hamilton (Ferrari): 115.

3°) George Russell (Mercedes): 106.

4°) Charles Leclerc (Ferrari): 75.

5°) Lando Norris (McLaren): 73.

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11°) Franco Colapinto (Alpine): 19.