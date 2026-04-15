“A Concepción no vamos con grandes cambios”, admitió el paranaense Mariano Werner

En la antesala de la cuarta fecha de la temporada del Turismo Carretera, el piloto paranaense Mariano Werner (Ford Mustang) se mostró cauto de cara al fin de semana y anticipó: “A Concepción (del Uruguay) no vamos con grandes cambios”. En ese sentido, el entrerriano indicó que buscará dar un salto de calidad desde la cita en Termas de Río Hondo.

“El comienzo no se dio como pretendo y sé que es un proceso de encontrar el rendimiento. Quiero ser protagonista de todas las carreras para pelear el campeonato y entiendo que eso va a ocurrir a partir de Termas, porque a Concepción no vamos con grandes cambios”, sintetizó Werner, que agregó que no es un circuito de su agrado, donde nunca ganó.

Ya casi con la mira puesta en Termas, el ídolo de Ford mostró su agrado por el circuito de Santiago del Estero, en donde ganó en 2016 y 2017. “Vamos a hacer una prueba que nos va a delinear como estamos. En el test uno planea probar cosas gruesas, y en definitiva, ese va a ser nuestro arrancar”, expresó El Zorro en un evento desde el Casino de Buenos Aires, en diálogo con la ACTC.

Con un puesto 12° en Neuquén como mejor resultado, Mariano Werner está 26 en el campeonato con 44 puntos. “Hoy necesito sumar puntos, ir de menos a más en el fin de semana, y soy consciente de que la tengo que pelear y dar lo mejor”, dijo el Zorro de Paraná, que terminó calmando las ansías de la hinchada de Ford: “El campeonato se termina de afirmar en la previa de los Playoffs. Hace 14 años que ganó al menos una carrera por año”.