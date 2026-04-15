La Provincia trabaja junto al municipio de Villa Clara en políticas habitacionales

El vicepresidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Pablo Omarini, se reunió con el intendente Luis Ángel Guy, donde se abordaron estrategias para fortalecer la política habitacional en la localidad, en el marco del programa Ahora Tu Hogar.

Al término del encuentro, Omarini indicó que en la reunión "se dialogó sobre la demanda habitacional existente en esta comunidad y las nuevas operatorias que se pueden llevar adelante junto al organismo provincial".

Además, puso de manifiesto el "compromiso permanente de la gestión de Rogelio Frigerio, junto a los gobiernos locales, de seguir construyendo más viviendas, para que cada vez más entrerrianos sean beneficiados y puedan cumplir con el sueño de tener una vivienda digna".

En tanto, el presidente municipal de Villa Clara, Luis Ángel Guy, afirmó que "fue una muy buena reunión" y valoró "la predisposición de las autoridades del organismo provincial para atender las inquietudes de su comunidad".

Luego, el jefe comunal destacó que "la demanda habitacional en Villa Clara es significativa y que el programa Ahora Tu Hogar, en colaboración con la administración provincial, es una de las principales vías para ofrecer respuestas concretas en materia de vivienda".