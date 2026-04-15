“No tiene un solo ‘pero’”: Ricardo Montaner lanzó “Para que seas feliz” y adelantó su nuevo álbum

El cantautor Ricardo Montaner presentó su nuevo single “Para Que Seas Feliz”, una balada que pone el foco en una de las formas más complejas del amor: dejar ir, con un grito de sinceridad pura, y así adelantó el sencillo que se desprende del próximo álbum El Último Regreso, que será lanzado en mayo de 2026.

“‘Para que seas feliz’ no tiene un solo ‘pero’. Es una de las canciones que escribí con mayor gozo”, expresó el artista sobre este lanzamiento, que apunta a conectar con una mirada más madura de los vínculos afectivos y fue compuesto junto a Edgar Barrera, Horacio Palencia y Nathan Galante durante una sesión creativa realizada en Samaná.

“Al lado de Edgar Barrera siempre es una delicia escribir. Horacio es un gran tipo, clarísimo de cuando un tema huele a hit. Y Nathan, un joven compositor recién salido del horno con un potencial abismal”, destacó Montaner.

Con una lírica directa, la canción aborda el momento en que una relación se quiebra y el protagonista decide dar un paso al costado, aun cuando eso implique dolor propio. La propuesta se apoya en una narrativa emocional que pone en primer plano el desprendimiento como acto de amor.

El lanzamiento se da en medio del éxito de su gira internacional El Último Regreso World Tour 2026, que ya acumula diez funciones agotadas en países como Argentina, Uruguay, Costa Rica y Colombia, lo que marcó el regreso del artista a los escenarios tras más de dos años y estableció un nuevo hito en su carrera.

Con producción de Fénix Entertainment, el tour comenzó el 21 de febrero en Buenos Aires, con cuatro presentaciones sold out en el Movistar Arena, y continuó por Rosario, Córdoba, Montevideo y Bogotá, entre otras plazas.

Tras este primer tramo, el cantante inició su recorrido por México con una serie de más de 12 shows, antes de continuar por Ecuador, Perú, Chile, Paraguay, Estados Unidos, República Dominicana, Guatemala, El Salvador, Honduras y España, con una proyección de más de 120 fechas en total.

Con este nuevo single, Montaner apuesta a reforzar su conexión con el público a partir de historias atravesadas por la emoción y la experiencia.

Fuente: Noticias Argentinas.