Accidente fatal sobre Ruta 168 en el acceso a Santa Fe: una joven murió tras chocar su auto contra guardarraíl

Un accidente fatal en Ruta 168 se produjo este miércoles en el acceso a Santa Fe, donde una joven de 28 años murió tras chocar contra un guardarraíl en medio de un fuerte temporal de lluvia y viento. El hecho ocurrió a pocos metros del ingreso a barrio El Pozo, en la mano que conduce hacia la capital santafesina.

La víctima fue identificada como Y.R., quien conducía un automóvil Toyota Etios XLS. Por causas que serán materia de investigación, el vehículo impactó violentamente contra la defensa metálica de la ruta, en un contexto de baja visibilidad y condiciones climáticas adversas.

Al arribar al lugar, personal de Bomberos Zapadores constató que la conductora se encontraba sin vida dentro del habitáculo. El auto presentaba severos daños estructurales en toda su carrocería, lo que evidenciaba la magnitud del impacto y la violencia del siniestro vial.

Operativo y tránsito afectado

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de Santa Fe, junto a personal del servicio de emergencias 107 y Bomberos Zapadores, quienes desplegaron un operativo para asistir en la escena y preservar el área del accidente.

Como consecuencia del siniestro, el tránsito permaneció totalmente interrumpido durante varios minutos en la mano hacia Santa Fe. La situación generó extensas filas de vehículos y demoras que se prolongaron por varios kilómetros, alcanzando incluso la conexión con la ruta provincial 1.

Posteriormente, las autoridades habilitaron parcialmente el carril rápido con el objetivo de descomprimir la circulación, aunque el flujo vehicular continuó siendo lento debido a la magnitud del operativo y las condiciones del clima.

Investigación en curso

Tras confirmarse el fallecimiento de la conductora, los bomberos permanecieron en el lugar junto al personal policial a la espera de la intervención de la Policía de Investigaciones, que tendrá a su cargo las pericias correspondientes, publicó Aire.

Los trabajos buscarán determinar con precisión la mecánica del hecho y establecer si las condiciones meteorológicas influyeron de manera determinante en la pérdida de control del vehículo. No se descartaban factores como la calzada resbaladiza y las ráfagas de viento registradas durante el temporal.

El trágico episodio volvió a poner en foco los riesgos de circular en rutas bajo condiciones climáticas adversas, especialmente en zonas de alto tránsito como el corredor vial que conecta Santa Fe con la región.