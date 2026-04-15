En Santa Fe la Justicia ordenó reparar un tramo clave de la ruta 11 por su deterioro

La reparación de la Ruta Nacional 11 fue ordenada por la Justicia Federal tras hacer lugar a una acción de amparo presentada por el diputado provincial José Corral, en reclamo por el deterioro del corredor vial entre Santa Fe y San Justo.

La sentencia abarcó un tramo de aproximadamente 110 kilómetros, que atraviesa diversas localidades del centro-norte santafesino, entre ellas Recreo, Candioti, Nelson, Llambi Campbell, Emilia, Videla y San Justo, consolidándose como una vía estratégica para la circulación regional.

En el fallo, el tribunal consideró que el estado actual de la ruta representaba un riesgo concreto para la vida, la seguridad y la libre circulación de miles de usuarios. La resolución se basó en pruebas aportadas por el legislador y en informes técnicos de la Dirección Nacional de Vialidad.

Deterioro y riesgos en la traza

Según se detalló en la sentencia, distintos sectores de la calzada presentaban un deterioro profundo, con baches de gran tamaño que en algunos casos eran comparados con verdaderos cráteres, obligando a maniobras peligrosas por parte de los conductores.

El estado general fue calificado como deplorable y evidenciaba un prolongado abandono, lo que incrementaba significativamente el riesgo de siniestros viales en una ruta de alto tránsito diario.

Ante este escenario, la Justicia dispuso que Vialidad Nacional deberá ejecutar, por sí o mediante terceros, la reparación integral y definitiva del tramo afectado, además de presentar un plan de operación y mantenimiento que garantice condiciones adecuadas de transitabilidad.

Alcances del fallo y controles

“El objetivo central de la medida es garantizar condiciones seguras de transitabilidad y prevenir accidentes en una de las rutas más importantes de la región”, señaló Corral al referirse a la decisión judicial.

Asimismo, el fallo estableció la obligación de informar cada dos meses sobre el avance de las obras, lo que permitirá realizar un seguimiento del cumplimiento de la resolución por parte del organismo nacional.

Finalmente, la sentencia remarcó la urgencia de intervenir en el corredor vial y subrayó la necesidad de proteger derechos fundamentales como la vida y la integridad física de los usuarios frente al avanzado deterioro de la Ruta Nacional 11.