Destino San Javier llega a Paraná con “De Cerca”, un show íntimo en el Teatro 3 de Febrero

Destino San Javier se presentará en Paraná, en el Teatro 3 de Febrero, el 23 de mayo.

El reconocido trío del folclore argentino Destino San Javier se presentará en Paraná con su espectáculo “De Cerca”, una propuesta que invita a vivir una experiencia musical más íntima, atravesada por la emoción y la cercanía con el público.

La cita será el sábado 23 de mayo a las 21 en el Teatro 3 de Febrero, donde el grupo desplegará un formato pensado para conectar de manera directa con sus seguidores, revisitando sus canciones desde una perspectiva más personal.

Integrado por Bruno, Franco y Paolo —hijos de Pedro Favini y José “Pepe” Ragone—, el trío retoma el legado del histórico Trío San Javier y lo proyecta hacia nuevas generaciones, combinando tradición y una impronta contemporánea que los distingue dentro de la escena actual.

El punto de inflexión en su carrera llegó en 2019, cuando fueron consagrados en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, uno de los escenarios más importantes de la música latina. A ese reconocimiento se suman dos Premios Gardel, consolidando su lugar en el folclore argentino.

A lo largo de su trayectoria, compartieron proyectos con artistas como Nahuel Pennisi, Marcela Morelo, Ángela Leiva y Axel, ampliando su universo musical y reafirmando su versatilidad.

Con “De Cerca”, Destino San Javier vuelve a apostar a lo esencial: emocionar, generar un vínculo genuino con el público y mantener viva una historia que sigue creciendo con cada canción.

Las entradas ya se encuentran a la venta a través de la plataforma Gradatickets y en la boletería del teatro, con opciones de financiación en cuotas sin interés.