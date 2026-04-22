Finalmente “no se dio de baja a ninguna carrera” de nivel superior

“Hoy es un día en que podemos transmitir una muy buena noticia desde la representación docente en el Consejo General de Educación. Salió la última de las resoluciones que les da continuidad a las carreras del Nivel Superior dependientes del Consejo General de Educación”, anunció el vocal representante de los docentes en el Consejo General de Educación (CGE), Gustavo Blanc.

Fue el cierre de un larguísimo proceso que se había abierto a comienzos de 2025 cuando el exsecretario general de la seccional Nogoyá de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), entonces en su rol de director de Educación Superior del CGE, Eugenio Medrano, anunció una fuerte poda en la oferta educativa de nivel superior.

La última cohorte aprobada corresponde al Profesorado de Filosofía de Concepción del Uruguay.

De la preocupación a la certeza

La mala nueva desató el escándalo y la protesta. En toda la provincia se movilizaron docentes y alumnos contra el recorte. Aquella poda fue anunciada por Medrano acompañado de dos vocales del CGE, Santiago Laumann y Elsa Chapuis. Medrano debió irse el 31 de diciembre, luego de que asumiera en la presidencia de Educación Carlos Cuenca, y lo desautorizara públicamente. Laumann y Chapuis permanecen: tiene acuerdo del Senado.

Cerca de la última Navidad, Cuenca anunció que las cohortes de los distintos institutos de formación docente tendrían continuidad en el año académico 2026 y que de momento no habrá cierre de ninguna institución. La zozobra, sin embargo, continuó, hasta este martes 21 de abril cuando se publicó la última resolución del CGE que da continuidad a la totalidad de los profesorados.

Entonces, Cuenca manifestó “su compromiso con la calidad educativa en el nivel superior, entendiendo que una formación sólida y pertinente es clave para fortalecer tanto el sistema educativo como las oportunidades laborales futuras de estudiantes y docentes”.

“Una lucha que dimos todos juntos”

El vocal Gustavo Blanc destacó que Agmer “estuvo del lado de la defensa de los derechos de estudiantes, docentes y la educación pública oponiéndose a todo cierre de carreras. Fue fundamental el papel de delegados, filiales y seccionales en esta lucha. Por supuesto, el congreso y la comisión central de Agmer también estuvieron pronunciándose y peleando el no cierre de carreras. Fue una lucha que dimos todos juntos”.

Y agregó: “Desde mi rol de vocal en diversas reuniones (muchas de ellas acompañado por la comisión central de Agmer) plantee al presidente del CGE y a la directora de Superior la necesidad de que continúen las carreras y ellos escucharon y se comprometieron a dar continuidad a aquellas carreras que lo soliciten y reconvertir otras en común acuerdo con la comunidad educativa”, afirmó y dijo que “hoy (por este martes) con la firma de la última resolución de continuidad de carreras cumplimos un objetivo y un compromiso que asumimos en su momento con el conjunto de la docencia entrerriana”.

Consultado al respecto, Blanc sumó: “No se dio de baja a ninguna carrera. Se dio continuidad a todas; en algunos casos, sólo hubo reconversión a solicitud de las comunidades educativas”.

(Fuente: Entre Ríos Ahora)