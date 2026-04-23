La FATAP advierte por recortes y deuda estatal: el transporte público en Paraná en emergencia terminal

El sistema de transporte público de pasajeros en la ciudad de Paraná atraviesa una de sus crisis más profundas en años, en medio de un escenario nacional marcado por la desigualdad en la distribución de subsidios y el aumento sostenido de los costos operativos. Así lo advirtió la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap) en un comunicado dirigido a los usuarios, donde describió una situación de “emergencia terminal” que ya impacta en la frecuencia y calidad del servicio.

El documento expone con crudeza los factores que explican la actual coyuntura. En primer lugar, señala un fuerte desfasaje económico producto del incremento del combustible, uno de los insumos clave del sistema. Según la entidad, el gasoil representa cerca del 18% en la estructura de costos del boleto. Un aumento del 25% en este rubro, como el registrado recientemente, implica por sí solo una presión de al menos 4% sobre la tarifa. Sin embargo, este ajuste no ha sido acompañado por actualizaciones tarifarias ni compensaciones estatales suficientes en las provincias del interior.

A este cuadro se suma una deuda acumulada del Estado nacional correspondiente a los denominados “Atributos Sociales”, es decir, los descuentos aplicados a través de la tarjeta SUBE para jubilados, pensionados y beneficiarios de programas sociales. La FATAP denuncia que los meses de enero, febrero y marzo permanecen impagos, lo que obliga a las empresas a financiar con recursos propios un beneficio que es definido por el Gobierno. Esta situación agrava aún más la fragilidad financiera del sector.

Otro de los ejes centrales del reclamo es la desigualdad en el reparto de subsidios entre el interior del país y el Área Metropolitana de Buenos Aires, conocida como AMBA. Mientras en esa región el boleto se mantiene en valores relativamente bajos gracias a una fuerte asistencia estatal —entre 700 y 800 pesos—, en ciudades como Paraná el costo real del pasaje debería superar los 2.300 pesos para cubrir los gastos operativos, según estimaciones empresariales.

Las consecuencias de este escenario ya son visibles para los usuarios. El comunicado detalla que las empresas han debido implementar medidas de emergencia para evitar el colapso total del sistema. Entre ellas, se destaca la reducción de frecuencias, que en algunos casos alcanza hasta el 40% fuera de los horarios pico. Asimismo, se han suspendido servicios nocturnos debido a la imposibilidad de afrontar los costos del combustible en franjas de menor demanda.

Esta reconfiguración del servicio impacta directamente en la vida cotidiana de miles de pasajeros que dependen del transporte público para trabajar, estudiar o acceder a servicios básicos. Las esperas más prolongadas, la menor cobertura horaria y la incertidumbre sobre la continuidad del sistema generan preocupación creciente en la comunidad.

El conflicto también abre la puerta a posibles tensiones laborales. La FATAP advierte que la crisis pone en riesgo el pago de salarios a los trabajadores del sector, lo que podría derivar en medidas gremiales que agravarían aún más la situación. Si bien estas acciones serían ajenas a la voluntad de las empresas, reflejan la profundidad del problema estructural que enfrenta el transporte.

En este contexto, la federación solicitó al Gobierno nacional la liberación inmediata de los fondos adeudados y la convocatoria a una mesa de diálogo que permita discutir un esquema de distribución más equitativo de los recursos. El objetivo, según expresaron, es garantizar la sostenibilidad del sistema en todo el país y evitar su deterioro irreversible.

El caso de Paraná no es aislado, sino que forma parte de una problemática que afecta a múltiples ciudades del interior argentino. La falta de un esquema federal de financiamiento, sumada a la inflación y al aumento de costos, pone en jaque un servicio esencial para la movilidad urbana.

Mientras tanto, los usuarios quedan en el centro de la crisis, enfrentando un servicio cada vez más limitado. La resolución del conflicto dependerá, en gran medida, de la capacidad de articulación entre el Estado y los actores del sector para encontrar soluciones que permitan sostener el transporte público como un derecho accesible y no como un privilegio condicionado por la geografía.

El comunicado de la FATAP