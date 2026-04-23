Básquet: Recreativo venció a Quique con un triple sobre la chicharra

Recreativo venció a Quique Club con un triple sobre la chicharra de Alan Guanco.

Recreativo superó por 78 a 77 a Quique Club, en el marco de una nueva jornada de la Zona A de la Conferencia Litoral de la Liga Federal de Básquet. el Bochas lo ganó con un triple de Alan Guanco sobre la chicharra, consigna Paraná Deportes.

Fue un triunfo de mucho valor el que consiguió Recreativo y fue con una definición para el infarto. Con el juego 77 a 75 para la visita, Alan Guanco se hizo cargo de la definición y con un triple a cuatro segundos de la chicharra le dio la victoria a su equipo en una nueva jornada.

Así el Bochas logró una interesante victoria para subir en las posiciones.

En la continuidad de la zona, este sábado en Paraná, Quique Club recibirá a La Armonía de Colón, mientras que Sionista visitará a Gimnasia en Santa Fe el venidero martes 28 de abril.

En el otro partido de este miércoles por la noche, La Armonía superó por un apretado 79 a 78 a Gimnasia y Esgrima de Santa Fe.