La Biblioteca Popular del Paraná anunció los ganadores de su certamen literario

La Biblioteca Popular del Paraná dio a conocer este jueves 23 de abril el fallo oficial de la décima sexta edición de su concurso literario correspondiente al ciclo 2025. El anuncio marca la culminación de un proceso de evaluación que involucró la recepción de 2039 cuentos originales. Este certamen buscó fomentar la creación narrativa y dar visibilidad a nuevas voces de las letras tanto a nivel local como internacional.

La convocatoria de esta edición demostró un crecimiento sostenido en el interés de los escritores, registrando una participación masiva que se dividió en tres estratos etarios diferenciados por el reglamento. En la categoría adultos, destinada a personas mayores de 18 años, se contabilizaron 1613 trabajos, lo que representó el grueso de la competencia. Por su parte, la categoría de adolescentes, que agrupa a jóvenes de entre 14 y 17 años, recibió 274 cuentos, mientras que el segmento de preadolescentes, para niños de 10 a 13 años, completó la nómina con 152 obras.

El carácter internacional del evento quedó ratificado por la procedencia de los materiales recibidos, ya que además de una fuerte presencia de autores de todos los puntos de la República Argentina, llegaron piezas desde países de diversos continentes. Según el reporte oficial de la institución, se evaluaron cuentos remitidos desde naciones latinoamericanas como Uruguay, Chile, Brasil, Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y México.

Asimismo, el certamen cruzó el océano para recibir textos de España, Francia, Italia, Alemania, Bélgica, Gran Bretaña, Suiza e incluso destinos menos frecuentes como Islandia. La lista de países se completó con envíos de Cuba, República Dominicana, Estados Unidos y Canadá.

Para llevar adelante la tarea de selección, la biblioteca conformó dos cuerpos colegiados integrados por profesionales del ámbito de la cultura y la comunicación. En la categoría adultos, el tribunal estuvo compuesto por Mercedes Bovo, Jimena Fernández y Oscar Londero, quienes tuvieron la responsabilidad de filtrar la abrumadora cantidad de textos recibidos. Por otro lado, la evaluación de las categorías menores recayó sobre Mercedes Daneri, Adriana Noemí García y Carina Sione, quienes analizaron la producción de preadolescentes y adolescentes.

Los autores que resultaron premiados y aquellos que recibieron menciones especiales por la calidad de sus relatos, accederán al reconocimiento principal que consiste en la integración de sus cuentos en un volumen impreso. Además de la publicación, cada uno de los seleccionados recibirá un diploma acreditativo en una ceremonia que será programada oportunamente.

Cuentos Premiados

Adultos

Primer premio: "El faro apagado" de Diego Giancarlo Paliza Sánchez (La Plata, Buenos Aires, Argentina)

Segundo premio: "Caricias de Tarefero" de Julieta María Berbel (Río Ceballos, Córdoba, Argentina)

Tercer premio: "El jardín de Amanda" de Norma Beatriz Castillo (Río Grande, Tierra del Fuego, Argentina)

Adolescentes

Primer premio: "Butaca C-9" de Julio César Santamaría Gómez (Ventanilla, Callao, Perú - Liceo Naval Capitán de Corbeta Manuel Clavero Muga)

Segundo premio: "El sabor del silencio" de Julio César Santamaría Gómez (Ventanilla, Callao, Perú - Liceo Naval Capitán de Corbeta Manuel Clavero Muga)

Tercer premio: "Cero" de Julio César Santamaría Gómez (Ventanilla, Callao, Perú - Liceo Naval Capitán de Corbeta Manuel Clavero Muga)

Preadolescentes

Primer premio: "La sonata de los espejos" de Elena Novillo Zelaya (Lisandro Olmos, Buenos Aires, Argentina - Colegio San Cayetano de La Plata)

Segundo premio: "El jardín de los cuervos" de Elena Novillo Zelaya (Lisandro Olmos, Buenos Aires, Argentina - Colegio San Cayetano de La Plata)

Tercer premio: "La voz de Nayra" de Mariana Fernanda Andrade Lizarazo (Cúcuta, Norte de Santander, Colombia - Oriental#26)

Menciones de Publicación (sin orden de mérito)

El jurado no asignó orden de mérito a las menciones de publicación otorgadas. Por este motivo, los cuentos con mención de publicación se listan en orden alfabético ascendente de los apellidos de sus autores.

Adultos

"Entre barreño y barreño, la vida" de Ramiro Javier Alvaro (La Matanza, Buenos Aires, Argentina)

"El puñal" de Pablo David Cortéz (Córdoba, Córdoba, Argentina)

"Daños colaterales" de Karen Fogelström (CABA, CABA, Argentina)

"Suspiros de plástico" de Jonathan Luis Gómez Becerra (Santiago. Comuna de Maipú, Región Metropolitana, Chile)

"Tinta" de Rodrigo Javier Kurlat (CABA, CABA, Argentina)

"El papagayo" de Alberto David Martínez Castillo (Caracas, Miranda, Venezuela)

"Mitad sombra" de Damaris Nancy Medina Cruz (Neiva, Huila, Colombia)

"La casa que olía a mango maduro" de Cristhian Camilo Moreno Martínez (Guacari, Departamento del Valle del Cauca, Colombia)

"Las que no bailan" de Abraham Antonio Osorio Sandoval (Lima, Perú, Perú)

"Bajo otro cielo" de Diego Giancarlo Paliza Sánchez (La Plata, Buenos Aires, Argentina)

"El niño cojo" de Sergio Daniel Palermo (La Plata, Buenos Aires, Argentina)

Adolescentes

"La virgen sucia" de Lilian Janco Sarabia (Santa Cruz de la Sierra, Andrés Ibáñez , Bolivia)

"Hasta que regrese" de Edgar Javier Mondaca Galindo (La Calera, Provincia de Quillota, Region de Valparaiso, Chile)

"El silencio reza por nosotros" de Isabella Pizarro Delgado (Palmira, Valle del Cauca, Colombia)

Preadolescentes

"El pozo del verano" de Aylen Jorgelina Berguñan (La Clarita, Entre Ríos, Argentina - Escuela Secundaria N° 12 "Francisco Ferreyra")

"La madre de mi furia" de Isabella Bertolo (Paraná, Entre Ríos, Argentina)

"La historia de Itzia, sangre maya en el Siglo XXI" de Angelina Gueler Menghi (Paraná, Entre Ríos, Argentina - Instituto Cristo Redentor)

Sobre el Concurso

El Concurso Literario Biblioteca Popular del Paraná invita a personas de todo el mundo a presentar cuentos breves con tema libre, divididos en tres categorías por edades: preadolescentes, adolescentes y adultos. La primera edición del concurso se realizó en el año 2010. El premio del certamen es la publicación de las obras ganadoras en una antología literaria. Fruto de las ediciones anteriores han sido publicados los siguientes libros: "Cien años de comunidad", "Siempre y en todo lugar", "Puro Cuento", "Ejercicios de Libertad", "El Quinto", "El Ojo en el Sol", "Crujidos", "Morir tan luego", "Retorno", "Ciento once", "La mancha amarilla", "Adoquines", "Sueños en el paraíso" y "Las palabras que quedaron".

Sobre la Biblioteca

La Biblioteca Popular del Paraná es una asociación civil sin fines de lucro que desde 1873 presta el servicio de biblioteca pública con acceso libre y gratuito. Cuenta con más de 90.000 libros para lectores de todas las edades y promueve la pasión por la lectura, el debate de ideas y la permanente búsqueda del conocimiento. En su larga historia siempre mantuvo un rol destacado como lugar de encuentro de la comunidad, habiendo sido declarada su sede social Monumento Histórico Nacional por el Congreso de la Nación (Ley 26.116).