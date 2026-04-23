Fútbol: Atlético Paraná empató de visitante y Belgrano-Patronato quedaron en tablas

Se disputaron tres de los cuatro partidos correspondientes a los cuartos de final, de ida, de la Copa Túnel Subfluvial. Con relación a los equipos de la Liga Paranaense de Fútbol, Belgrano y Patronato no se sacaron ventajas, en tanto que Atlético Paraná empató de visitante. En la noche de este jueves jugará Neuquen.

En duelo de equipos representantes de la Liga Paranaense de Fútbol, en la noche de este miércoles, Belgrano y Patronato no se sacaron ventajas e igualaron 0 a 0. El cotejo se jugó en cancha de Don Bosco y no tuvo emociones, por lo que la historia se definirá en cancha del Rojinegro de la capital entrerriana.

En la vecina orilla, Atlético Paraná empató 1 a 1 con Cosmos FC, en el predio de la Liga Santafesina de Fútbol. El Decano paranaense se puso en ventaja por intermedio de Marcos Rodríguez, mientras que Luciano Pereira empató la historia para el dueño de casa. La historia se definirá la próxima semana, en el Estadio Pedro Mutio.

El restante elenco de la LPF, Atlético Neuquen Club, jugará este jueves por la noche donde recibirá a Unión de Santa Fe. El encuentro está programado a las 20.30.

Por último, en el restante cotejo de cuartos de final de ida disputado en la noche de este miércoles, Universidad Nacional del Litoral superó a Colón 2 a 0 merced a los gritos de Brian Giménez.