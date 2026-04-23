23 de abril, Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor

El Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor son efemérides que hoy movilizan a bibliotecas, editoriales y lectores del mundo. Esta fecha fue establecida formalmente por la Unesco en su Conferencia General de 1995, con el propósito de recordar la trascendencia de la literatura en la formación de las sociedades y subrayar la necesidad de proteger la propiedad intelectual de quienes generan conocimiento.

El origen de esta efeméride se vincula con la coincidencia histórica del fallecimiento de tres referentes de las letras universales en 1616, como son Miguel de Cervantes Saavedra, William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega. Si bien los registros históricos introducen matices técnicos sobre estas fechas (como el hecho de que Cervantes fue enterrado el 23 pero falleció el 22, o que el deceso de Shakespeare se rige por el antiguo calendario juliano) la fuerza del mito literario unificó estas partidas en un solo día de homenaje. A esta lista se suman otros nombres ilustres de la literatura que nacieron o murieron un 23 de abril, tales como Vladimir Nabokov, Josep Pla y Maurice Druon.

La incorporación del derecho de autor a esta efeméride es una respuesta a la solicitud de la Unión Internacional de Editores para visibilizar una pata fundamental, como es la protección de la propiedad intelectual. En un mundo donde la circulación de contenidos es constante y desregulada, el 23 de abril sirve para recordar que detrás de cada obra existe un autor cuya labor debe ser reconocida y resguardada legalmente.

En los tiempos que corren, esta efeméride cobra un sentido especial al actuar como un contrapeso frente a los consumos digitales y la fragmentación de la atención que imponen las pantallas. La celebración funciona como un recordatorio de que la lectura y el libro siguen siendo irreemplazables para el desarrollo del pensamiento.

Por eso, desde distintos espacios e instituciones del mundo, se proponen en este día actividades vinculadas al hecho literario. Las campañas de fomento, las ferias del libro y las actividades en bibliotecas que se desarrollan durante esta jornada intentan reconectar a la población, especialmente a los jóvenes, con el placer de la lectura.