Habrá una jornada de cine y debate sobre salud mental destinada a jóvenes

El espacio cultural Casa Encendida, ubicado en calle Andrés Pazos 179 de la ciudad de Paraná, llevará a cabo este jueves 7 de mayo a las 20 un encuentro donde se proyectará la película Una historia casi divertida, seguido de un espacio de diálogo abierto con el objetivo de reflexionar en conjunto sobre la salud mental, la ansiedad, los vínculos y la importancia de pedir ayuda.

La jornada central girará en torno a la exhibición del film, una comedia dramática estrenada en el año 2010 que aborda la búsqueda de sentido y los procesos de superación en contextos de crisis.

Tras la proyección, se invitará a los presentes a participar de una conversación en ronda donde se podrán compartir inquietudes y experiencias de manera libre y sin tabúes. Para garantizar que el intercambio cuente con un marco de contención y orientación adecuado, el evento contará con el acompañamiento de profesionales del área social y la salud mental, entre quienes se encuentran la licenciada en Trabajo Social Yaz Scolaris y los licenciados en Psicología Ariadna Santos Arrigoni y Javier Zapata, quienes intervendrán para escuchar y abrir el diálogo.

El encuentro está dirigido especialmente a jóvenes de la capital entrerriana, aunque la invitación se hace extensiva a educadores, profesionales de la salud, familias y público general interesado en la temática.

El espacio sostiene que "el grupo Las pibas y los pibes, se plantea que la cultura debe funcionar como un espejo para entender los procesos individuales y colectivos, permitiendo que las personas no se sientan solas frente a sus padecimientos". La intención de los impulsores es que quienes concurran puedan retirarse con mayores recursos y herramientas para afrontar situaciones de malestar emocional.

Para complementar la propuesta, el espacio contará con servicio de barra y comida durante toda la noche.

La entrada será libre y gratuita.