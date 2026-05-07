Cómo analiza la izquierda el crecimiento de Bregman: “No fuimos responsables de la decadencia”, dijo Amarillo

El referente del Partido Obrero en Entre Ríos, Pablo Amarillo, analizó el crecimiento de la imagen positiva de Miriam Bregman y consideró que la mayor simpatía hacia la referente del Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad responde a que la izquierda “no ha sido parte de los gobiernos que llevaron al país a la decadencia”.

En declaraciones al programa Un martillo para darle forma de Radio Plaza, Amarillo sostuvo que el crecimiento de Bregman se explica por “el sostenimiento de una línea coherente” y por la distancia política que el FIT-U mantiene tanto del gobierno de Javier Milei como de las distintas administraciones peronistas y macristas.

“De alguna manera no somos responsables de la decadencia y del empobrecimiento que ha sufrido la mayoría de la población”, afirmó. Y agregó: “El Frente de Izquierda surge en 2011 en plena confrontación con el gobierno kirchnerista de ese momento, después enfrentó al gobierno de Macri, al de Alberto Fernández y ahora obviamente al de Milei”.

El rechazo a una alianza con el peronismo

Uno de los principales ejes de la entrevista fue la posición del FIT-U frente a los sectores del peronismo que promueven una confluencia opositora para enfrentar electoralmente a Milei. Amarillo rechazó de plano esa posibilidad y cuestionó lo que definió como “operaciones mediáticas” para convertir a la izquierda en “furgón de cola del PJ”.

“Empieza a haber mucha presión para que el Frente de Izquierda sea furgón de cola del peronismo, que ha tenido una gran complicidad con Milei”, señaló.

En esa línea, sostuvo que el crecimiento de Bregman “tiene que ver justamente con que no hemos sido parte de los que han gobernado y han llevado al país a una decadencia”. Para el dirigente del Partido Obrero, los intentos de ampliar una coalición opositora alrededor del peronismo terminan acercando a dirigentes que “se están aliando con la derecha más recalcitrante”.

“Cuando dicen que hay que hacer un nuevo Frente de Todos, en realidad es un frente mucho más a la derecha inclusive del que hicieron en 2019”, afirmó. Y mencionó como ejemplo los acercamientos entre sectores del peronismo y ex dirigentes del PRO.

La situación de la izquierda en Entre Ríos

Amarillo describió además el desarrollo territorial del FIT-U en Entre Ríos y señaló que el Partido Obrero tiene una fuerte presencia en la costa del Uruguay y dentro de sectores sindicales docentes.

“Tenemos una presencia relativamente importante dentro del sindicato docente mayoritario, habiendo impulsado la principal lista de oposición en AGMER”, indicó.

También destacó el trabajo territorial de organizaciones barriales vinculadas al espacio, aunque denunció que las políticas de ajuste impactaron de lleno en esos sectores. “No sólo Milei cortó la asistencia alimentaria, también el gobierno provincial y distintos municipios”, sostuvo.

Según explicó, el crecimiento de la simpatía hacia Bregman debe traducirse en “más militancia y organización” dentro de la izquierda socialista. “Queremos que esta simpatía se transforme en más compañeros organizados, en recuperar sindicatos y centros de estudiantes como herramientas de lucha”, expresó.

“Milei se tiene que ir ya”

Durante la entrevista, el referente del Partido Obrero también profundizó sus críticas al gobierno nacional y aseguró que la gestión de Milei “empobrece cada día más a la población”.

“Nosotros luchamos porque entendemos que Milei se tiene que ir ya”, afirmó. En ese sentido, cuestionó la falta de medidas de fuerza más contundentes por parte de la Confederación General del Trabajo y del peronismo.

“Hubo una negociación y una complicidad con la reforma laboral porque no se llevan planes de lucha a fondo”, sostuvo. También incluyó cuestionamientos al proceso de transformación del IOSPER en OSER en Entre Ríos y apuntó contra las conducciones sindicales provinciales.

Juventud, universidades y militancia

Consultado sobre el vínculo entre la juventud y la izquierda, Amarillo afirmó que las corrientes estudiantiles tradicionales siguen teniendo presencia en las universidades y relativizó el peso político del mileísmo en esos ámbitos.

“Los libertarios intentaron hacer pie en las universidades y en muchísimos lugares ni siquiera pudieron presentar listas”, aseguró.

Al mismo tiempo, destacó la participación de la izquierda en la próxima marcha universitaria y convocó a movilizarse “en defensa de la universidad pública”. Para el dirigente, el deterioro económico y social está generando un creciente desencanto con el oficialismo nacional.

“El gobierno se debilita porque cada día hay más ajuste, más despidos y más pérdida salarial”, afirmó.

“La fortaleza está en el programa”

Finalmente, Amarillo sostuvo que el crecimiento del FIT-U no debe darse a costa de moderar sus posiciones políticas sino, por el contrario, profundizando su perfil socialista.

“Queremos crecer defendiendo que gobiernen los trabajadores y que se tomen medidas de fondo para resolver los problemas de la mayoría de la población”, indicó.

Y concluyó: “La fortaleza de la izquierda está en que no entregamos las luchas, no nos casamos con ningún gobierno y defendemos siempre las jubilaciones, la educación y la salud pública”.