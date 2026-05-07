Del Frade: “La DEA está reorganizando a los grupos que exportan cocaína desde América Latina”

El diputado provincial y periodista de Santa Fe, Carlos del Frade, se refirió a la situación de la región en relación al avance del narcotráfico luego de que se detectara una avioneta con 442 kilos de cocaína en Vera.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Del Frade dijo que “es impresionante” lo ocurrido y aclaró que “no era un avión grande, es un avión Cessna”. “Lo que aparece es, por un lado, un hombre de Bolivia que trae todo esto a través de los contactos que había desarrollado un empresario rosarino, de apellido Bilbao, que había dejado líneas de contacto para traer justamente por aviones desde Bolivia hasta la zona norte de la provincia de Santa Fe, y muchas de esas pistas que se usaban para el contrabando de cigarrillos, son las que hoy se usan para el contrabando de la cocaína, y de ahí se iban a distribuir a distintos lugares. Eso es casi te diría, la mecánica que se repite acá. Pero lo que aparece acá es que este dato lo da la DEA”, afirmó.

Especificó que “la DEA es aquello que creó Richard Nixon el 1 de julio de 1973, con la idea de combatir el narcotráfico, y en realidad termina siendo hoy claramente, la organización del Estado norteamericano, que organiza quiénes son las bandas narcos en el continente, que venden para adentro y para Europa, Asia y los distintos lugares del mundo. Eso es la DEA. Y además es una organización de control social muy, pero muy fuerte”.

Agregó que “el hecho de que esté participando, nada más y nada menos, que en el descubrimiento y en la alerta de 442 kilos de cocaína por avión que terminan en Vera, en el norte profundo de la provincia de Santa Fe, es una señal sobre lo que puede llegar a venir. Porque lo que estamos viendo de nuevo es una reorganización de los grupos que exportan cocaína desde América Latina a distintos lugares del mundo. Entonces, a los que empiezan a caer, la DEA los da por terminado con estos golpes, a los continuadores de eso que habían caído dos años atrás, como es la banda de Bilbao, en conexión directa con Bolivia; hay una reorganización y el que reorganiza eso es la DEA”.

En cuanto al origen de la droga, indicó que “tanto en Santa Fe como en Entre Ríos, están los grupos brasileños que disputan justamente con los proveedores bolivianos, y lo que empieza a aparecer también es la cantidad de grupos peruanos vinculados con el narcotráfico”.

“Suponiendo que hay un grupo hegemónico hoy en América del Sur, y que ese grupo hegemónico, especialmente en Sudamérica, es el grupo Vermelho o el Primer Comando Capital, que son distintos, no manejan más del 20%. Por eso decir que son efectivamente los mismos proveedores, puede ser, pero hay que tener cuidado porque son varios, porque en el porcentaje te das cuenta que todo está muy, pero muy dividido. Si hay algo que aprendió especialmente Estados Unidos y la DEA, es que el haber generado algunos pocos oligopolios, no era bueno. Y lo que hicieron en Colombia lo están haciendo en América Latina. Cuando sacaron a Pablo Escobar, cuando sacaron a los grupos de Cali, plantearon que había que dividir el negocio, 250 bandas criminales, a esto que hacemos en Colombia, lo hacemos en América del Sur, y así lo hicieron en México a partir del Plan Mérida, y ahora lo están haciendo en Sudamérica. Por eso el que denuncia esto, el que está reorganizando todo esto, es la DEA”, explicitó.

Sobre el destino de la cocaína incautada, indicó que “iban para Rosario y Buenos Aires, y generalmente lo que queda es un 10% para acá y lo otro puede ser exportado seguramente por alguna terminal portuaria. Pero como ahora las terminales portuarias, especialmente en nuestro país, están en el punto máximo de atención por la nueva licitación de lo que ellos llaman la Hidrovía, no iba a llegar al puerto. Por eso necesariamente lo cortaron antes, porque tienen que adjudicar todo lo que tiene que ver con dragado, balizamiento y peaje, y control absoluto sobre los puertos y las empresas que exportan todo esto”.

“Lo que digo es que no lo dejaron salir, porque evidentemente no son de los grupos que hoy va a dejar, va a habilitar, va a liberar la DEA para que sean los grupos que realmente trabajen acá”, resumió.

Asimismo, consignó que “según la lectura de la información oficial que está apareciendo, estos grupos ya estaban marcados desde hace dos o tres años, estos son los últimos lazos que tenían esos grupos y evidentemente esos son los que van a terminar fuera de circulación y por eso los interceptaron antes”.

Respecto de las denuncias en soledad que viene realizando, Del Frade mencionó: “Hace tres años atrás yo decía de los suicidios, ojo con los suicidios, le decía al Poder Judicial que hablemos de los suicidios, y ahora empezaron a hablar cuando los suicidios duplican a los homicidios en la provincia de Santa Fe, la gente se suicida el doble de lo que se asesina en la provincia de Santa Fe, que es muchísimo. Y en esto tienen que ver los presupuestos, que yo siempre los voté en contra por dos porcentajes, porque planteaba que no puede ser que los equipos socioeducativos tengan el 0,02%, el mismo porcentaje de la salud mental, 0,02%; y advertía que íbamos a tener más suicidios y más casos tremendos en las escuelas, y ahí está San Cristóbal. Y hablo de los presupuestos porque es la responsabilidad política, lo más claro que queda de responsabilidad política es el número del presupuesto”.

“En esto es muy importante darnos cuenta de cómo funciona el negocio. Si a la Policía de la provincia de Santa Fe, que es absolutamente famosa en cero enfrentamientos, le comprás 100 pistolas Taser, vendido por el marido de la señora Patricia Bullrich, representante de las empresas israelíes de armas, el que hace el negocio es la empresa. Y después cuando aplican la pistola Tasser, la aplican con un muchacho desesperado que había perdido el laburo, que se roció con alcohol, y los tipos le aplican la pistola Tasser, lo quemaron vivo. Es un negocio de las empresas. Cuando la provincia de Santa Fe sale a decir junto a la actual ministra de Seguridad de la Nación, (Alejandra) Monteoliva, que lo que había pasado en San Cristóbal era la acción deliberada de grupos terroristas internacionales, terminan sancionando con multas a las familias de los chicos que generan amenazas falsas en la provincia de Santa Fe. Del terrorismo internacional anunciado por la ministra de Seguridad de la Nación, junto al gobernador (Maximiliano) Pullaro, terminamos sancionando a los padres de los pibes que hacen una joda pesada. Es patético. Y detrás de esto hay un enorme presupuesto que se destina a las empresas privadas internacionales, que le venden después tecnología de seguridad a policías terribles como la Policía de Santa Fe, que cuando usan las Taser queman vivo a un desocupado”, reflexionó.

En este marco, planteó que “sobre esta cuestión del mapa del narcotráfico, lo que hay que mirar es cómo cambia esta metodología sangrienta que se venía dando a partir de la asunción del gobierno de Milei. Porque claramente los números lo demuestran y cada vez hay más droga en cualquier provincia de la Argentina. Cada vez hay más droga, pero menos homicidios, que es lo que buscaba políticamente Patricia Bullrich: salir a decir –como viene diciendo en estos ya más de dos años- que Argentina tuvo el menor nivel de homicidio de toda América Latina. Ellos dicen que es por la extraordinaria capacidad de intervención de las fuerzas federales y demás, que en realidad son las mismas fuerzas federales de siempre, el mismo colador de siempre, son los cómplices de siempre. Y lo que pasó es que el nivel de consumo y el nivel de suicidios se ha duplicado porque se liberó la droga para que haya menos asesinatos. Eso fue un pacto, claramente fue un pacto. Entonces lo que hoy se ve es a la DEA administrando esta nueva organización de la distribución y la exportación de distintos tipos de drogas de América del Sur, para distintos lugares del mundo. Y en la Argentina un pacto vinculado a que se venda cualquier cantidad de drogas a cambio de que no se produzcan de nuevo los asesinatos y los crímenes por la lucha por el territorio”.

Por último, Del Frade comentó que con el gobernador Pullaro “hace más de un año” que no habla. “Nos saludamos protocolarmente cuando viene a la Legislatura y como presidente de bloque, lo saludo. Lo que pasa es que cada uno cambia de acuerdo al lugar del mostrador que esté, y a mí me parece que aquél que yo conocí no es el de hoy. Me pasa lo mismo con el intendente municipal de Rosario, que, sin embargo, tiene un gesto distinto, porque por ahí te llama por teléfono, porque evidentemente pesan 30 años de conocimiento mutuo”.

“Si después trae siempre tecnología con los mismos proveedores de siempre, el presupuesto en seguridad es más para las empresas que venden las tecnologías de seguridad que otra cosa. Y ellos además deben estar muy, pero muy dolidos con esta idea de los pactos, de lo que pasa dentro de las cárceles, todo eso que también denunciamos, que nos mandaron a denunciar a la Justicia y fuimos a la Justicia, y creo por eso no hablamos. Pero lo cierto es que estas cuestiones después repercuten en la vida cotidiana. Había que hablar de suicidios, no hablaron; hay que hablar de los porcentajes de presupuesto para los equipos socioeducativos, ahí tenés San Cristóbal; y ahora tenés la participación de una provincia como Santa Fe, relegada al segundo plano, de hacer lo que quieren las multinacionales con el río Paraná, y eso va a tener consecuencias también en este terreno de la violencia. Porque cuando todo se defina, van a venir esas disputas por territorio”, concluyó.