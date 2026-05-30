De forma agónica, Instituto le ganó a Lanús por Copa Argentina

Instituto le ganó a Lanús y sigue en carrera en la Copa Argentina.

Este sábado, la acción correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa Argentina enfrentó a Instituto con Lanús. El partido se desarrolló en el estadio Coloso Marcelo Bielsa con arbitraje de Nazareno Arasa.

Luego de varias acciones en las que intercambiaron chances de gol, siendo más claro el conjunto Granate, fue la Gloria la que abrió el marcador. Ocurrió a los 35 minutos, luego de un centro de tiro libre de Diego Sosa impulsado hacia el área en donde Leonel Mosevich pasó el balón del centro a la izquierda con un cabezazo.

Cuando la pelota parecía perderse por el costado derecho del arquero Franco Petroli, Jhon Córdoba llegó estirando la pierna y colocando el balón con potencia por encima del arquero. Gol y 1-0, resultado con el que se fueron al entretiempo.

En la segunda mitad, en una jugada de pelota parada a favor de Lanús, una pelea entre Fernando Alarcón y Carlos Izquierdoz provocó una larga demora en la vuelta al juego. Esto provocó que el árbitro Nazareno Arasa decidiera echar a ambos, dejando a los dos equipos con un futbolista menos.

En este contexto, Lanús insistió en la búsqueda por encontrar la igualdad, lo que finalmente sucedió a los 34 minutos luego de un centro desde la derecha en el que Manuel Roffo salió mal y un defensor de su equipo impulsó el balón hacia la derecha. Con el arco vacío, Lucas Besozzi apareció para rematar y poner el 1-1.

El partido parecía irse con el empate, pero en el cuarto minuto añadido al tiempo regular llegó la jugada que quebró el encuentro. Jeremías Lázaro ejecutó de manera perfecta un tiro libre desde el costado izquierdo del ataque, estampando el balón en el ángulo superior derecho de la valla defendida por Franco Petroli. Golazo y 2-1 para la Gloria a los 49.

Sobre el final, Hernán de la Fuente y Lucas Besozzi se fueron expulsados, de manera que ambos elencos terminaron con nueve jugadores, pero el marcador ya no se movió.

Instituto avanzó de fase y en la próxima instancia del campeonato se enfrentará a Platense, con el afán de seguir en competencia.

-SÍNTESIS-

Instituto 2-1 Lanús.



Goles:

36’PT: Jhon Córdoba (INS).

34’ST: Lucas Besozzi (LAN).

49’ST: Jeremías Lázaro (INS).



Expulsados:

8’ST: Fernando Alarcón (INS).

8’ST: Carlos Izquierdoz (LAN).

56’ST: Hernán De la Fuente (INS).

57’ST: Lucas Besozzi (LAN).



Formaciones:

Instituto: Manuel Roffo; Jonathan Galván, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón; Giuliano Cerato, Gustavo Abregú, Juan Méndez, Diego Sosa; Jhon Córdoba, Alex Luna; Nicolás Guerra.

DT: Diego Flores.



Lanús: Franco Petroli; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, Ronaldo Dejesús, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Ramiro Carrera, Dylan Aquino; Walter Bou.

DT: Mauricio Pellegrino.



Cambios:

ET: ingresó Lucas Besozzi por Agustín Medina (LAN).

14’ST: ingresó Agustín Massaccesi por Nicolás Guerra (INS).

21’ST: ingresó Matías Sepúlveda por Eduardo Salvio (LAN).

21’ST: ingresó Yoshan Valois por Walter Bou (LAN).

26’ST: ingresó Matías Gallardo por Juan Méndez (INS).

26’ST: ingresó Jeremías Lázaro por Alex Luna (INS).

26’ST: ingresó Felipe Peña por Ramiro Carrera (LAN).

31’ST: ingresó Matías Tissera por Jhon Córdoba (INS).

32’ST: ingresó Hernán De la Fuente por Giuliano Cerato (INS).

44’ST: ingresó Franco Watson por Dylan Aquino (LAN).



Amonestados:

2’PT: Juan Méndez (INS).

35’PT: Agustín Medina (LAN).

6’ST: Carlos Izquierdoz (LAN).

7’ST: Fernando Alarcón (INS).



Árbitro: Nazareno Arasa.



Estadio: Coloso Marcelo Bielsa (Rosario).