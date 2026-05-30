Neuquen aplastó a Los Toritos y lidera en solitario

Neuquen no tuvo piedad y goleó a Los Toritos por 7-0 para ser puntero.

Este sábado por la tarde se disputaron los ocho partidos que restaban por la octava fecha de la Liga Paranaense de Fútbol. Tras la goleada de Patronato por 4-1 ante Club VF, se produjeron las presentaciones de los dos equipos que llegaron como líderes: Neuquen y Oro Verde.

El Pingüino no tuvo piedad y goleó a Los Toritos de Chiclana por 7-0. Los goles del Aurirrojo fueron de Marcos Rosano, Alex Gamboggi, Sebastián Arbitelli (por duplicado), Emanuel Bender, Lucas Wagner y Joaquín Fernández. Con la goleada alcanzó los 19 puntos y quedó solo en la cima.

La soledad en la punta para Neuquen se debe a que Oro Verde cayó en su visita a Peñarol por 2-1. Gabriel Álvarez adelantó al Tricolor, Juan Acosta empató transitoriamente para los de la Ciudad Universitaria y Sebastián Zaragoza apareció a los 34 del complemento para darle el triunfo a Peña, que así llegó a 10 puntos y está 12°. La derrota relegó al Albiverde al quinto lugar con 16 unidades.

El segundo puesto ahora está compartido por Universitario y Sportivo Urquiza. La U goleó a Ciclón del Sur por 4-1 y se recuperó de la derrota sufrida una fecha atrás; mientras que la V Azulada goleó a Argentino Juniors por 5-0. Ambos equipos tienen 18 puntos y están a uno del líder.

En el cuarto lugar aparece San Benito, que logró una trabajosa victoria ante Camioneros por 1-0 para alcanzar los 17 puntos. Los demás ganadores de la fecha fueron Belgrano (2-0 a Don Bosco) y Formación Independiente (3-1 a Palermo); mientras que Atlético Paraná e Instituto igualaron 2-2.

Fixture y resultados | Fecha 8

Viernes 29/5:Club VF 1-4 Patronato.



Sábado 30/5:

Los Toritos 0-7 Neuquen.

Peñarol 2-1 Oro Verde.

Universitario 4-1 Ciclón del Sur.

Formación Independiente 3-1 Palermo.

Argentino Juniors 0-5 Sportivo Urquiza.

Atlético Paraná 2-2 Instituto.

Camioneros 0-1 San Benito.

Belgrano 2-0 Don Bosco.

Posiciones | Liga Paranaense

1°) Neuquen: 19 puntos.

2°) Universitario: 18.

3°) Sportivo Urquiza: 18.

4°) San Benito: 17.

5°) Oro Verde: 16.

6°) Don Bosco: 14.

7°) Belgrano: 14.

8°) Club VF: 13.

9°) Ciclón del Sur: 13.

10°) Atlético Paraná: 12.

11°) Patronato: 10.

12°) Peñarol: 10.

13°) Instituto: 9.

14°) Camioneros: 7.

15°) Los Toritos: 7.

16°) Formación Independiente: 7.

17°) Palermo: 1.

18°) Argentino Juniors: 0.