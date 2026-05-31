Eugenio Provens ganó la final del TC Pista en Alta Gracia

Eugenio Provens se impuso en la partida y se quedó con la victoria en el TC Pista.

Este domingo concluyó la actividad correspondiente a la sexta fecha del TC Pista en el autódromo Oscar Cabalén de Alta Gracia, Córdoba. Los pilotos de la categoría telonera fueron primero a disputar las series y luego participaron de la final que definió al ganador de la fecha.

En las series, el ramirense Manuel Borgert debió cumplir con una penalización y partió desde el último lugar de la primera tanda, liderada por el poleman Thomas Pozner. Pese a partir último, el ramirense terminó séptimo, remontando algunos lugares; mientras que el ganador fue Santiago Biagi, que le arrebató el liderazgo a Pozner y completó las cinco vueltas en seis minutos, nueve segundos y 424 milésimas.

La segunda batería clasificatoria quedó en manos de Eugenio Provens, que venció luego de seis minutos, 13 segundos y 299 milésimas, obteniendo la posibilidad de partir desde el lugar de escolta en la definición de la competencia. Detrás de él acabó Bautista Damiani.

En la carrera, sin embargo, Provens fue el que terminó quedándose con el primer sitio relegando a Biagi, ganador de la serie más veloz, al segundo lugar. El piloto vencedor fue el primero en completar las 25 vueltas luego de 31 minutos, 46 segundos y 319 milésimas.

Biagi terminó segundo a 280 milésimas del ganador; mientras que Damiani fue el último en subirse al podio al ocupar el tercer lugar a ocho segundos y 409 milésimas del vencedor de la competencia. El ramirense Borgert remontó algunos lugares y acabó en la novena colocación con su Ford Mustang, a más de 40 segundos de Provens.

La próxima fecha reunirá a la categoría en el autódromo Ciudad de Rafaela el fin de semana del 21 de junio.

Resultados | TC Pista | Fecha 6 (en Alta Gracia)

1°) Eugenio Provens (Dodge): 31’46”319/1000.

2°) Santiago Biagi (Dodge): a 280/1000.

3°) Bautista Damiani (Chevrolet): a 8”409/1000.

4°) Thomas Pozner (Ford): a 8”779/1000.

5°) Benjamín Ochoa (Dodge): a 12”52/1000.

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9°) Manuel Borgert (Ford): a 41”303/1000.