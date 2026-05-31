Una multitud acompañó la propuesta de vóley de Vicentín y De Cecco

Este sábado se vivió una jornada plena de vóley en el estadio Moisés Flesler perteneciente al Centro Juventud Sionista, organizador del evento junto a Santiago Vesco. Luciano Vicentín y Luciano De Cecco protagonizaron dos actividades dedicadas a personas interesadas en el vóley: una charla y un partido de exhibición por el que colmaron el estadio.

Primero fue turno de la charla en la que ofrecieron algunas de sus experiencias en el alto rendimiento a los jóvenes que los acompañaron. Las historias de dos jugadores que forman parte del seleccionado son valiosas para aquellos que tienen ilusión de dar pasos firmes en el mundo del vóley. Ese intercambio con el público se extendió por más de una hora y contó con amplia participación.

Luciano Vicentín durante la charla previa a la exhibición.

Luciano De Cecco, en medio de una anécdota durante la charla.

Ya por la tarde llegó el momento del partido exhibición. Cada uno jugó con un equipo conformado por afectos, lo que llevó a que el paranaense Vicentín pudiera darse el gusto de jugar junto a sus hermanos. La exhibición fue el cierre de una actividad completa para aquellos a los que les gusta el vóley.

Por otra parte, se dio el gusto de jugar en Paraná luego de un largo período sin hacerlo: el formado en Argentino Juniors y exjugador de Paracao se fue de la capital en 2018 y desde entonces jugó en River Plate, Bielsko-Biala de Polonia, VfB Friedrichshafen de Alemania, Ziraat Bankasi de Turquía y Tokyo GreatBears de Japón.

De Cecco tiene una carrera más prolongada debido a sus 37 años (Vicentín tiene 26), aunque gran parte de ella se desarrolló en Italia, donde vistió la camiseta de cinco equipos (Gabeca Pallavolo, Volley Piacenza, Sir Safety Perugia, Lube Cvitanova y Modena). En Argentina comenzó en Azul Vóley y jugó en Ciudad de Bolívar, Belgrano y Ferro. Cuenta también con pasos por Rusia y Polonia.

Fotos: Instagram @aiparana.