En recuperación, Gimnasia visitará a Douglas Haig

Este domingo desde las 15.30, el estadio Miguel Morales recibirá actividad por la undécima fecha de la Zona 1 del Torneo Federal A. En Pergamino, Gimnasia de Concepción del Uruguay visitará a Douglas Haig.

El árbitro del encuentro será Fernando Rekers, acompañado por los jueces asistentes Emanuel Serale y Gonzalo Roldán. Como cuarto árbitro estará presente Franco Campos.

Desde la llegada de Martín Pinilla hace tres fechas, el equipo se encuentra invicto. Sumó dos victorias y un empate que le permitieron alcanzar los ocho puntos, ubicándose en la misma línea que Escobar, pero con un partido menos. De todas maneras se encuentra en el último lugar, lejos de las principales posiciones del torneo.

Como lo que funciona no se toca, el entrenador no metería cambios en el equipo que obtuvo la victoria por 1-0 ante Defensores de Belgrano de Villa Ramallo en su última presentación.

Si eso ocurre, el equipo saldría con: Ramiro Baro: Juan Casares, Tomás Palladino, Facundo Laumann, Nicolás Gómez, Felipe Rocca; Agustín Favre, Lautaro Altamirano, Nicolás Germanier; Agustín García y Augusto Sonzogni.

Los demás convocados son: Alexis Arraigada, Damián Baltoré, Micael Bogado, Joaquín Bortagaray, Lautaro Denning, Román Olague, Juan Rodríguez, Nicolás Suárez y Tomás Valle.

En frente estará el principal animador del grupo. Douglas Haig suma 22 puntos y es el líder de la tabla, sin embargo arrastra dos derrotas consecutivas: ante 9 de Julio de Rafaela (2-0) y frente a Gimnasia de Chivilcoy (también 2-0, con polémicas).

Esas dos caídas, que fueron las primeras para el Fogonero en el campeonato, se produjeron en condición de visitante: como local el elenco de Pergamino está invicto y buscará seguir así frente al equipo uruguayense.