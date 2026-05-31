Sin Soldano, Patronato enfrenta a Tristán Suárez

Luego de la derrota sufrida en su visita a Güemes en Santiago del Estero (1-0), Patronato intentará retomar la senda de los resultados positivos. Desde las 16 de este domingo recibirá a Tristán Suárez por la 16ª fecha del torneo de la Primera Nacional.

El árbitro del encuentro será Matías Billone, acompañado por los jueces asistentes José Castelli y Marcelo Bistocco.

Con 17 puntos, el equipo de Paraná llega en la 12ª posición y se encuentra a solo una unidad del último puesto del reducido, actualmente en manos de Deportivo Maipú. Sin embargo, hay muchos equipos en medio y no le bastará con un triunfo: tendrá que esperar otros resultados.

Para este partido, Marcelo Candia sufrió una importante baja: Franco Soldano sufrió una sobrecarga del recto femoral en el muslo izquierdo. Si bien no ha conseguido aportar muchos goles hasta el momento, se trata de un jugador fundamental para el estilo de juego propuesto por el entrenador, con presión sobre la salida del contrincante y balones largos desde el fondo para el pivoteo de sus atacantes.

En la convocatoria, sin embargo, recuperó a Tomás Attis, que volverá a formar parte del equipo tras su lesión. También hará su estreno como opción en ataque Luciano Strey, que con esta sumará su segunda citación al equipo. Quien sale de la citación es Ignacio Giacinti.

Por otra parte, también estará disponible Gabriel Díaz, clave en la defensa del Patrón y ausente en el último partido por precaución. De esta manera, el equipo podrá volver a su disposición más habitual en la línea de fondo.

Los citados son los siguientes:

-Arqueros: Alan Sosa y Matías Caballero.

-Defensores: Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Franco Meritello, Santiago Piccioni, Fernando Moreyra, Facundo Heredia.

-Mediocampistas: Juan Salas, Federico Bravo, Brandon Cortés, Valentín Pereyra, Juan Barinaga, Marcos Enrique, Alejo Miró y Augusto Picco.

-Delanteros: Joaquín Barolín, Renzo Reynaga, Tomás Attis y Luciano Strey.

El rival

En frente Patronato tendrá a un buen equipo. Tristán Suárez está tercero en la tabla con 24 puntos y es uno de los dos equipos con mejor defensa de la zona (el otro es Atlanta, ambos con nueve goles en contra). En su último partido empató 0-0 con Colegiales como local, resultado que lo mantuvo en la parte alta, aunque no pudo dar el salto al segundo puesto.

Para este partido, el entrenador José María Martínez citó a:

-Arqueros: Joaquín Bigo y Joaquín Mendive.

-Defensores: Brian Aguilar, Nicolás Fernández, Manuel Guillén, Mauricio Guzmán, Nicolás Henry, Alejandro Molina y Ayrton Sánchez.

-Mediocampistas: Agustín Baldi, Diego Becker, Kevin Colli, Nicolás Del Priore, Maximiliano Luayza, Santiago Magnotta y Nicolás Sánchez

-Delanteros: Ángel Almada, Augusto Berrondo, Maximiliano Álvarez y Álvaro Veliez.