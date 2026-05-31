Liga de Mayores de básquet: el torneo de damas juega su segunda fecha

A partir de las 19 de este domingo habrá acción por la segunda fecha de la Liga de Mayores de Básquet femenino. Se disputarán los cuatro partidos correspondientes a esta jornada con cuatro equipos buscando repetir el éxito de la primera fecha y otros cuatro buscando recuperarse de su caída inicial.

El inicio de la fecha se producirá a las 19 porque la acción en Santa Elena comenzará a esa hora. Urquiza recibirá a Central Entrerriano en su cancha con el fin de recuperarse de su derrota en el estreno. El conjunto santaelenense viene de perder en Paraná ante Talleres por 74-59 en su debut; mientras que el Rojinegro de Gualeguaychú es el único que ganó como visitante en la fecha inicial: 56-54 ante Social Federación, por lo que buscará repetir en su segunda presentación.

A continuación se disputarán tres partidos, todos con protagonistas de Concepción del Uruguay y dos de ellos en esa localidad. Entre los partidos que se jugarán en La Histórica se producirá el duelo entre Zaninetti y Talleres. El Aurinegro debutó con derrota ante Rocamora por 54-52; mientras que el conjunto paranaense le ganó a Urquiza.

El otro duelo en Concepción del Uruguay será entre Regatas y Social Federación. El Celeste uruguayense le ganó en el debut a Unión de Crespo por 69-65; mientras que el elenco federaense es el único local que perdió en la fecha de estreno.

El único partido que resta se jugará en Crespo: Unión se estrenará como local e intentará lograr su primera victoria ante un tradicional equipo del básquet femenino entrerriano: Rocamora.

Fixture | Liga de Mayores de Básquet femenino

Domingo 31/5:

19: Urquiza - Central Entrerriano.

20: Zaninetti - Talleres.

20: Unión (Crespo) - Rocamora.

20: Regatas - Social Federación.