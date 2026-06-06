Iñaki Arrías clasificó tercero en el TC Pista Mouras

En el autódromo Roberto Mouras de La Plata se desarrolló este sábado una parte de la actividad prevista para la jornada del TC Pista Mouras. El desarrollo de la sexta fecha tuvo el inconveniente climático que provocó que parte de la actividad se viera suspendida de manera imprevista.

Pese a las suspensiones por la densa niebla que invadió el autódromo platense, Bautista Roqueta tuvo la posibilidad de registrar un tiempo de un minuto, 27 segundos y 124 milésimas para convertirse en el poleman de la categoría.

Detrás de Roqueta quedó Ignacio Quintana, a 195 milésimas del poleman. Algo más atrás terminó el paranaense Iñaki Arrías, a 625 milésimas.

El de la capital entrerriana es el líder del campeonato con 186 puntos y cuatro victorias, de manera que la partida en el tercer lugar no le cae tan mal, aunque el inconveniente para él radica en que tiene por delante a Quintana, tercero con 178,5 puntos. Un paso en falso podría significar la pérdida de distancia dentro del liderazgo del torneo.

Este domingo está previsto el desarrollo de la serie única a partir de las 14.15; mientras que la final de la competencia tendría horario de inicio a las 15.40 para definir al sexto ganador de la temporada.