Agustín Canapino firmó la pole de la Clase 3 del Turismo Nacional

Agustín Canapino fue el más rápido de la Clase 3 y partirá como líder en la primera serie.

A lo largo de este sábado hubo actividad en el marco de la quinta fecha del Turismo Nacional. En la Clase 3 lo más importante pasó por el desarrollo de la Clasificación, que tuvo a los pilotos más destacados midiéndose en búsqueda del mejor tiempo posible.

En ese marco fue el Chevrolet Cruze de Agustín Canapino el que lideró la clasificación con un tiempo de un minuto, 30 segundos y 728 milésimas para quedarse con la pole position. El segundo lugar fue para Facundo Ardusso, mientras que Facundo Chapur terminó tercero a 129 y 271 milésimas, respectivamente.

Para el concordiense Joel Gassmann no fue una buena jornada, ya que acabó a un segundo y 210 milésimas del mejor registro, en la 19ª posición del clasificador. Tendrá el objetivo de mejorar en el desarrollo de las series del domingo.

Las baterías clasificatorias serán tres y comenzarán a las 10, 10.25 y 10.50, respectivamente. La final, en tanto, comenzará a las 12.45 y definirá al ganador de la quinta fecha del Campeonato Argentino, acomodando la tabla de posiciones.

Clase 2

En la Clase 2 se desarrollaron las series clasificatorias para definir el ordenamiento de la grilla rumbo a la final del domingo. Previamente, la clasificación quedó en manos de Franco Bodrato Mionetto, que requirió de un minuto, 33 segundos y 859 milésimas. Esto ocurrió el viernes, ya que el sábado debió suspenderse la clasificación como consecuencia de las condiciones climáticas.

En cuanto a las series, Bodrato Mionetto tuvo el triunfo en la primera serie clasificatoria luego de completar los cinco giros de competencia en siete minutos, 55 segundos y 750 milésimas. Lo siguieron Lucas Petracchini y Horacio Evolo; mientras que el paranaense Exequiel Bastidas quedó sexto.

La segunda serie terminó en manos de Francisco Coltrinari, que requirió de siete minutos, 59 segundos y 798 milésimas para completar las cinco vueltas. Terminó por delante de Valentino Quattrocchi y Juan Eluchans en su batería. Aunque fue más lenta que la de Bodrato Mionetto, a Coltrinari le bastó para mantener el liderazgo en la tabla.

La última serie de la jornada tuvo victoria de Tomás Vitar en pista, pero la sanción por un toque lo retrasó, dejando el primer lugar en manos de Martín Leston. En el tercer escalón terminó Thomas Marchesín, de manera que esta fue la serie más lenta de la jornada.

Con Bodrato Mionetto, Coltrinari y Leston como líderes (en ese orden) este domingo se desarrollará la final con horario de inicio a las 11.45.