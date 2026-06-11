FOPEA expuso en Diputados por la ley de lobby: “Es un enemigo dormido para la libertad de los periodistas”

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) manifestó este miércoles 10 de junio su preocupación por el proyecto de Ley de Gestión de Intereses. Fue durante un plenario conjunto de las comisiones de Asuntos Constitucionales (presidida por el diputado Nicolás Mayoraz) y de Legislación General en la Cámara de Diputados de la Nación, del que participaron referentes de diferentes organizaciones de la sociedad civil.

En representación de la entidad participó el ex presidente y miembro fundador, Fernando Ruiz. El objetivo de su intervención fue fijar la postura de la institución frente a una iniciativa que, bajo el argumento de la transparencia, busca vigilar, regular y disciplinar a la sociedad civil.

Durante su exposición en el Congreso, Ruiz advirtió sobre la contradicción de que una gestión nacional enfocada en la desregulación económica proponga un marco hiperregulador para los asuntos cívicos. El ex presidente de FOPEA remarcó que, si bien los fundamentos del proyecto mencionan la necesidad de controlar al Estado, en la práctica la normativa termina vigilando a la ciudadanía y a las organizaciones que defienden causas públicas. En este sentido, señaló que la sociedad civil ya rinde cuentas a través de los organismos correspondientes, como la Inspección General de Justicia, y que la verdadera norma que reglamenta su derecho a participar es la propia Constitución Nacional.

Las principales alertas expuestas por FOPEA

-Peligro de las ambigüedades: las imprecisiones en el articulado son “enemigos dormidos” para el ejercicio periodístico que cualquiera podría aplicar de forma arbitraria. Si la intención no es aplicarlas de forma persecutoria, el texto debe corregirse; de lo contrario, queda como una amenaza latente.

-La trampa de la petición colectiva: el proyecto deja afuera la petición individual, pero incluye la colectiva. Esto atenta de forma directa contra el principio de subsidiariedad y la organización popular de base. Además, genera una sobrecarga de trabajo administrativo asfixiante para organizaciones pequeñas como FOPEA, que cuenta con muy pocas personas en su staff y se basa en el trabajo voluntario.

-Criminalización de la cooperación internacional: FOPEA remarcó que gracias al financiamiento internacional ha podido sostener durante 15 años su Monitoreo de Libertad de Expresión en todo el país, realizar capacitaciones y relevar los desiertos informativos. Ruiz fue categórico al respecto: “Criminalizar la cooperación internacional es de dictaduras, no de democracias”.

-Una ley “palo” para disciplinar: existe la sospecha de que este proyecto busca funcionar como una “ley de medios” de la gestión actual. El pasado 15 de mayo, el presidente Javier Milei manifestó en un streaming su deseo de que los periodistas presenten declaraciones juradas de patrimonio. Apenas ocho días después, el Ejecutivo ingresó este proyecto al Congreso. Podría interpretarse que no se busca transparencia, sino una herramienta para disciplinar.

Acción conjunta con la sociedad civil

Esta presentación en la Cámara de Diputados se suma a una acción colectiva que FOPEA viene impulsando junto a una red de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) preocupadas por el impacto de esta normativa. En ese contexto, nuestra organización acompañó a Poder Ciudadano y a más de un centenar de entidades en la firma del documento "Participación vigilada: el proyecto de Ley de Gestión de Intereses amenaza la labor de la sociedad civil", un texto que denuncia cómo este proyecto restringe la participación ciudadana, debilita a las organizaciones sociales y amplía un control estatal desproporcionado sobre actores clave para el control democrático del poder.