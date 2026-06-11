Hallaron un cuerpo con heridas de arma blanca en Paraná e investigan un homicidio

El cuerpo hallado en el arroyo Antoñico de Paraná “tiene heridas compatibles con arma blanca”. De esta manera, la hipótesis principal es que el deceso se produjo de manera violenta y se investiga un posible homicidio.

El hallazgo se produjo en la zona que comparten barrio Las Flores y Villa Huesito, pasando el puente Eva Perón, en calle Diamante al final. Desde la Policía confirmaron que a la víctima la encontró una vecina, que dio aviso a las autoridades.

El fallecido podría estar en el lugar desde la madrugada, de acuerdo a las primeras informaciones. El caso quedó en manos de la fiscal Paola Farinó. Interviene la División Homicidios y el cuerpo será trasladado a la Morgue Judicial de Oro Verde para su autopsia.

Se desató una pelea entre dos familiares que mantienen conflictos de vieja data en Paraná. Sucedió este jueves por la mañana y un joven, de 20 años, terminó internado en el Hospital San Martín con un corte en el cuello. El atacante, de 30, fue detenido.

Según consignó Ahora, el episodio se registró alrededor de las 6:30 en el interior de Villa Huesito. Por causas que son materia de investigación, dos jóvenes mayores de edad, con antecedentes penales, protagonizaron un violento enfrentamiento.

La lesión no fue producto de una puñalada sino de un corte realizado con un arma blanca. Tras el ataque, la víctima se trasladó por sus propios medios al Centro de Salud Carrillo, desde donde fue derivada al Hospital San Martín para una mejor evaluación.

El herido, domiciliado en barrio Las Flores, permanecía este jueves en observación y con estado de salud estable. A partir de la entrevista realizada a la víctima, personal policial logró localizar al presunto agresor en inmediaciones de su vivienda, en Villa Huesito, y procedió a su aprehensión.

El sospechoso quedó a disposición de la Justicia. La fiscal de Delitos Complejos, Valeria Vilches, dispuso su alojamiento en la Alcaidía mientras avanza la investigación.

Fuente: Ahora.