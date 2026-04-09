Alquilar en tiempos de Milei: aumentos récord que superan ampliamente la inflación

Un informe elaborado por el Centro de Estudios para la Recuperación Argentina (Centro RA) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires reveló que los alquileres registraron aumentos muy por encima de la inflación desde diciembre de 2023, profundizando el impacto sobre el costo de vida.

De acuerdo con el estudio, basado en datos del Indec, la inflación acumulada entre diciembre de 2023 y febrero de 2026 fue cercana al 209% en el Gran Buenos Aires. Sin embargo, el comportamiento de los distintos rubros fue marcadamente desigual, con fuertes incrementos en aquellos vinculados a la vivienda.

En ese sentido, el rubro “Vivienda, servicios vinculados y otros combustibles” encabezó las subas, con un incremento cercano al 400%, es decir, casi el doble del nivel general. Dentro de este segmento, los alquileres se destacaron con una suba acumulada del 423%, lo que implica más del doble de la inflación registrada en el período.

El informe advierte que este desfasaje refleja una presión creciente sobre los hogares, especialmente en un contexto donde otros servicios esenciales también mostraron aumentos significativos. Entre ellos, el gas natural acumuló una suba del 766%, la energía eléctrica un 370% y el agua un 366%, consolidando un escenario de fuerte encarecimiento del acceso a la vivienda.

Detrás de este rubro, otros sectores también superaron la inflación general, como Comunicaciones (321%), Educación (279%) y Transporte (255%), aunque sin alcanzar la magnitud de los incrementos observados en vivienda.

En contraste, algunos rubros clave para el consumo cotidiano quedaron por debajo del promedio general. Alimentos y bebidas no alcohólicas registraron un alza del 182%, mientras que prendas de vestir y calzado (106%) y equipamiento del hogar (128%) mostraron variaciones más moderadas.

El trabajo también señala que, incluso dentro de los alimentos, hubo fuertes disparidades, con productos que superaron ampliamente la media, como el polvo para flan, el limón o el café molido, frente a otros que prácticamente no variaron.

No obstante, el dato más relevante del informe pasa por la dinámica del mercado de alquileres, que evidencia un crecimiento muy por encima del resto de los precios de la economía. Según el Centro RA, esta tendencia consolida a la vivienda como uno de los principales focos de presión inflacionaria y uno de los factores que más deterioran el poder adquisitivo de los ingresos en la Argentina reciente.