Reforma a la Ley de Glaciares: “El nivel de saqueo y de entrega es realmente alevoso”, lamentó Daneri

El abogado especializado en derecho ambiental y dirigente ecologista de Paraná, Jorge Daneri, lamentó la aprobación de la reforma de la Ley de Glaciares y advirtió sus graves consecuencias.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Daneri planteó que los legisladores “han habilitado el ingreso de unas 10, 12 mega corporaciones mineras extranjeras, siempre con sus cómplices locales, a un escenario que estaba vedado y que ahora determina la posibilidad que, en un concepto feudal y no del federalismo, las provincias y dos o tres funcionarios políticos hagan lo que se les ocurra en la determinación de lo que hay que preservar o no preservar, fundamentalmente en función de intereses mega económicos y recaudatorios de algunos de estos gobernadores de estas provincias en un escenario”.

“Lamentablemente la primera manifestación institucional se dio en el Consejo Federal de Medio Ambiente, donde no hubo ningún acuerdo, hubo diferencias muy interesantes entre las distintas provincias, y la provincia de Entre Ríos apoyó el proyecto de ley, y así lo han hecho los legisladores de La Libertad Avanza”, lamentó.

En ese marco, criticó que “a quienes venimos desde hace muchos años en esto, más allá que nos fuimos del radicalismo hace 20 años, no podemos creer y no deja de sorprender que el diputado que aún se dice radical, porque no saltó a La Libertad Avanza todavía, Darío Schneider haya votado como votó” y advirtió: “Había que observarlo, había que contemplarlo a Schneider, y se veía que estaba profundamente nervioso; yo creo que realmente su conciencia le generaba una crisis total”.

“Es lamentable porque se está respondiendo a intereses que son los que expresa el Presidente de la República, Javier Milei, de privatización del agua, mega corporaciones, criptomonedas, la casta de la corrupción deteriorando no sólo la imagen sino todo lo que se prometió y que se está cayendo a pedazos. Y la sanción de esta ley, donde se mezclan mucho las historias recientes y pasadas, es lamentable porque la última hora del debate terminó siendo este tema de Boca-River, blanco-negro, kirchnerista-no kirchnerista, somos corruptos todos o ninguno, y las consecuencias son, ni más ni menos, que no poder mirar un país a 30, 50, 100 años, en la mayor crisis de civilización climática y ambiental del Planeta. Lo dicen cientos de documentos, pero en particular la carta de los académicos y juristas de mayor prestigio del país, los cuatro relatores de las Naciones Unidas, los documentos de la Iglesia”, evaluó.

En este contexto, advirtió que “una vez destruido un glaciar, no hay forma de recomponerlo, es una destrucción irreversible, y esto se planteó mucho en la sesión de ayer de parte de quienes se oponían fundamentalmente, y hay varios Comités de Cuenca que no intervinieron y ni fueron convocados, hay fallos de la Corte Suprema de Justicia que son históricos y muy buenos, como el caso La Pampa-Mendoza. Se secó un río, el más importante en su momento, el Atuel en la provincia de La Pampa, porque Mendoza hizo lo que quiso. Es decir, este concepto, de ‘soy el dueño y hago lo que quiero, o hago todo bien, hago los estudios de impacto ambiental, el recurso es mío porque está dentro de mi geografía, o de mis fronteras provinciales’, olvidando al resto del país, es un análisis realmente feudal”.

Consultado por el desarrollo y el avance que se propugna con esta reforma, Daneri ejemplificó: “Hay que ir a San Juan, a Catamarca, a Jujuy, a Salta, y después hablemos. Lo decían los propios legisladores que incluso votaron a favor, con el agravante de que a partir del régimen de incentivo a las grandes inversiones, al que también adhirió Entre Ríos, las facilidades que se le dan a las mega corporaciones que se manejan en el ámbito de los paraísos fiscales, que evaden impuestos sistemáticamente, que tienen sus aliados y cómplices, como el diputado (Nicolás) Massot, que firma acuerdos siendo concejal y ahora como diputado con el gobierno de Salta, representando a una corporación canadiense que hace minería en toda Sudamérica. Es lamentable. Con el RIGI vamos a ser el país en el mundo donde menos impuestos, retenciones o lo que sea van a tener para mover esos dólares que manejan estas corporaciones. Es decir, el nivel de saqueo, de entrega, es realmente alevoso. Pero además con estas normas del RIGI, tiene prioridad el inversor, hace lo que quiere, y si alguna otra norma se opone, es ilegal. No se puede utilizar. La justicia está obligada a defender a la corporación extranjera”.

Agregó que “todo esto se enmarca en un contexto que son la firma del acuerdo bilateral económico comercial con los Estados Unidos que genera privilegios de todo tipo para ellos, y abre las posibilidades a que todo lo que sean los minerales o las tierras raras, como se denominan ahora, el cobre y el litio, para la transición energética del norte, y Argentina pase a ser el nene mimado de las mega corporaciones y de algunos de los funcionarios por acá. En un contexto que se agrava por el acuerdo firmado con la Unión Europea, donde esto que se hizo anoche no se puede hacer, es decir, hay una regresión legislativa espantosa”.

En este marco también cuestionó: “Lo que ha sido el proceso de la audiencia pública fraudulenta, lo que pasó el martes con puros representantes mineros para tratar una ley ambiental, sin un solo representante ambiental, salvo la máxima autoridad ambiental de la Nación que daba vergüenza escucharlo y no lo quiero ni nombrar”.

Finalmente, advirtió que “a partir de esto no sólo habrá una acción legal que podamos hacer desde la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, o algunas otras dos o tres organizaciones en alianzas ecologistas, sino que habrá decenas de acciones. Nosotros y muchas otras organizaciones, incluso provincias, vamos a buscar la seguridad jurídica para nuestros pueblos, no la seguridad jurídica para estos piratas de afuera y de adentro que están siendo cómplices realmente de un saqueo organizado de una manera espantosa”.