El Papa alertó que la IA puede generar una “burbuja” que derive en “conflictos, miedos y violencia”

El Papa León XIV, este viernes, en un encuentro en la Universidad Católica de África Central, en Yaúnde, Camerún. Foto: REUTERS

En un discurso académico en la Universidad Católica de África Central, en Yaúnde, la capital de Camerún, a su regreso de una visita al Puerto de Duala y una misa a la que asistieron 130 mil fieles, el Papa alertó que la Inteligencia Artificial puede provocar “una sustitución progresiva de la realidad por una ‘burbuja’ que derive en conflictos, miedos y violencia”.

León XIV, que es licenciado en matemáticas y está preparando un nuevo documento sobre la Inteligencia Artificial (IA), dio una clase magistral en un ambiente que los estudiantes y miles de jóvenes que acudieron a saludarlo recibieron con entusiasmo.

Afirmó que “mientras que muchos en el mundo parecen perder sus puntos de referencia espirituales y éticos, dejándose envolver por el individualismo, las apariencias y la hipocresía, la Universidad es, por excelencia un lugar de amistad y cooperación, así como de introspección”.

Agregó que “urge considerar la fe en el marco de los escenarios culturales y los retos actuales, para que así resalte su belleza y credibilidad en los diferentes contextos, especialmente en aquellos más marcados por la injusticia, las desigualdades, los conflictos y la degradación material y espiritual”.

Los cristianos “y sobre todo los jóvenes católicos africanos, no deben tener miedo a las cosas nuevas”, señaló, y la universidad “puede formar a pioneros de un nuevo humanismo en el contexto de la revolución digital".

Indicó que por ello es necesaria en las universidades es “una formación humanística capaz de revelar las lógicas económicas, los prejuicios incorporados y las formas de poder que moldean la percepción de la realidad".

Para el pontífice “el desafío que planten estos sistemas es más profundo de lo que parece”, pues “no se trata solo del uso de nuevas tecnologías sino la sustitución progresiva de la realidad por la simulación de esta”.

"En los entornos digitales, estructurados para persuadir, la interacción se optimiza al grado de volver superfluo el encuentro real, la alteridad de las personas de carne y hueso se neutraliza y la relación se reduce a una respuesta funcional”, advirtió León.

“Queridos amigos, en cambio, ustedes son personas”, remarcó.

Alertó que cuando la simulación se vuelve una norma “la capacidad humana de discernimiento se atrofia y nuestros vínculos sociales se encierran en circuitos autorreferencias que dejan de mostrarnos la realidad".

"Vivimos dentro de burbujas"

Según el pontífice, “de esta manera vivimos como dentro de burbujas impermeables unas con otras, nos sentimos amenazados por cualquiera que sea diferente y nos deshabituamos al encuentro y al diálogo”.

También señalo que justo en este ámbito es donde la Universidad Católica tiene “el deber de asumir una responsabilidad de primer orden” y preparar “sobre todo a los futuros líderes, a los funcionarios públicos, los profesionales y a los otros futuros actores sociales para desempeñar con rectitud las tareas que se les confíen, para ejercer sus responsabilidades con integridad y para inscribir su acción en una ética al servicio del bien común”.

A los estudiantes, que se mostraron entusiasmados con sus palabras, les pidió que “aprendan a convertirse en constructores de sus respectivos países y de un mundo más justo y más humano.

León XIV animó a los profesores a “encarnar los valores que desean trasmitir, ante todo la justicia y la equidad, la integridad, la sensibilidad del servicio y de la responsabilidades”.

“¡No traicionen este noble ideal”, les dijo.

“Ademas de ser guias intelectuales sean modelos cuya rigurosidad científica y honestidad personal eduquen la conciencia de sus estudiantes”.

Concluyó destacando que “África necesita liberarse de la plaga de la corrupción”.