Copa Argentina: Vélez superó a Gimnasia y Tiro y avanzó a los octavos de final

Vélez superó a Gimnasia y Tiro y avanzó a los octavos de final de la Copa Argentina 2026.

Vélez le ganó a Gimnasia y Tiro de Salta por 2 a 0 en el partido que disputaron en el estadio Ciudad de Caseros de Estudiantes, por los 16avos de la Copa Argentina 2026. Los goleadores del equipo ganador fueron el extremo Dilan Godoy, a los 44 minutos del primer tiempo, y el mediocampista Diego Valdés, en tiempo cumplido de la segunda parte.

Con el triunfo, el Fortín, que viene de derrotar a Deportivo Armenio por 4-1 en la primera ronda, avanzó a los octavos de final del certamen nacional, instancia en la que se medirá con el ganador entre Boca y Sarmiento de Junín.

El partido

La primera llegada del partido fue de Vélez, cuando iban 18 minutos del primer tiempo, con un remate a la carrera desde el borde del área del mediocampista Rodrigo Aliendro, que fue despejado al córner por encima del travesaño por el arquero Joaquín Papaleo.

En 34 minutos de la primera parte llegó el conjunto salteño, con una jugada colectiva de izquierda hacia el medio fue culminada por el delantero Lautaro Gordillo, que sacó un remate alto aunque demasiado centralizado, el cual fue detenido por el guardameta Tomás Marchiori.

A los 44 minutos, un centro bombeado desde la derecha fue bajado por el talentoso mediocampista Manuel Lanzini, para que el juvenil Dilan Godoy defina desde el punto de penal y marque el 1-0.

En tiempo de descuento de la primera etapa, el mediocampista Nicolás Rinaldi se quedó con un rebote al borde del área y, luego de controlar con el pecho, sacó un remate con el empeine del pie zurdo, que salió bajo y cruzado pero no fue suficiente para superar a Marchiori.

El complemento

Ya en la segunda parte, luego de una mala salida desde el fondo del equipo que dirige Guillermo Barros Schelotto a los 17 minutos, Rinaldi recibió sobre el costado derecho del área grande y metió un disparo rápido, que se fue ancho por muy poco, por el poste derecho del arquero del Fortín.

A los 24 minutos, luego de un penal por una mano en el área del defensor Manuel Guanini, el delantero Braian Romero tuvo una mala ejecución en la pena máxima, con un tiro con poca potencia y sin esquinar que Papaleo, de gran participación en los penales de Gimnasia y Tiro en la ronda anterior, pudo detener sin problemas.

En el último minuto reglamentario de la segunda etapa, después de un centro atrás desde la izquierda y una serie de rebotes, el mediocampista chileno Diego Valdés definió desde el área chica para marcar el 2-0 de Vélez ante el conjunto salteño.