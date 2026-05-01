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Fórmula 1: Colapinto largará desde el 8° puesto la carrera Sprint de Miami

01 de Mayo de 2026 - 18:43
Franco Colapinto

Con un renovado Alpine A526, el piloto argentino se ubicó en el top 10 en Miami.

El piloto Franco Colapinto se ubicó en la 8ª posición y progresó hasta el último corte cronometrado para la carrera Sprint, prevista para este sábado en el Gran Premio de Miami. El argentino ratificó el buen andar del nuevo chasis del Alpine A526, al igual que su compañero de equipo Pierre Gasly.

El pilarense se fue afianzando en esta primera experiencia en el trazado urbano de 5.412 metros, consiguiendo marcar en el tercer y último tramo de la clasificación 1m29s320, con un juego de neumáticos blandos que había usado en la práctica, y además manteniéndose por delante de su compañero Pierre Gasly por 154/1000.

Colapinto señaló una progresiva mejora con su auto en las dos tandas preliminares, consiguiendo con neumáticos medios establecer referencias alentadoras, y logrando mejorar en casi ocho décimas sus registros con respecto a lo hecho por Gasly, quien en este fin de semana cuenta con nuevos elementos aerodinámicos en su auto y que en Canadá serán ampliados al coche del argentino, pero demostrando que ambas unidades pueden aspirar a sumar a partir de ahora, consigna Campeones.

 Posición Piloto Tiempo
Lando Norris 1:27.869
Kimi Antonelli 1:28.091
Oscar Piastri 1:28.108
Charles Leclerc  1:28.239
Max Verstappen  1:28.461
George Rusell 1:28.493
Lewis Hamilton  1:28.618
Franco Colapinto  1:29.320
Isack Hadjar 1:29.422
10° Pierre Gasly  1:29.474

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