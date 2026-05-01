Fórmula 1: Colapinto largará desde el 8° puesto la carrera Sprint de Miami

El piloto Franco Colapinto se ubicó en la 8ª posición y progresó hasta el último corte cronometrado para la carrera Sprint, prevista para este sábado en el Gran Premio de Miami. El argentino ratificó el buen andar del nuevo chasis del Alpine A526, al igual que su compañero de equipo Pierre Gasly.

El pilarense se fue afianzando en esta primera experiencia en el trazado urbano de 5.412 metros, consiguiendo marcar en el tercer y último tramo de la clasificación 1m29s320, con un juego de neumáticos blandos que había usado en la práctica, y además manteniéndose por delante de su compañero Pierre Gasly por 154/1000.

Colapinto señaló una progresiva mejora con su auto en las dos tandas preliminares, consiguiendo con neumáticos medios establecer referencias alentadoras, y logrando mejorar en casi ocho décimas sus registros con respecto a lo hecho por Gasly, quien en este fin de semana cuenta con nuevos elementos aerodinámicos en su auto y que en Canadá serán ampliados al coche del argentino, pero demostrando que ambas unidades pueden aspirar a sumar a partir de ahora, consigna Campeones.