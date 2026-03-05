Acá Estamos: este viernes será la exposición interactiva feminista en el Centro Cultural Juan L. Ortiz

La propuesta es impulsada por la Red Federal de Comunicadoras y Periodistas Feministas (*), en articulación con la Municipalidad de Paraná, y la Secretaría de Extensión de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), junto a organizaciones y colectivos feministas, artísticos y sociales de Entre Ríos.

Desde el 6 de marzo, a las 19, el Centro Cultural Juan L. Ortiz será sede de una exposición interactiva feminista que reúne producciones artísticas, testimonios, investigaciones universitarias y experiencias del campo popular de todo el país, en el marco de las actividades que la Municipalidad de Paraná organiza por el 8M. Luego, la muestra continuará abierta desde el 10 hasta el 27 de marzo en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos y con posterioridad será presentada en distintos puntos de la provincia.

Una muestra federal, participativa y diversa

La exposición es de carácter interactivo e incluye múltiples lenguajes y formatos:

● Muestra fotográfica federal y de fotógrafas locales, con trabajos de Paula Kindsvater y Juliana Faggi.

● Proyección de videos con testimonios de todo el país, registros de materiales de Río Feminista y Remar contra Corriente.

● Ronda de lecturas de textos de autoras feministas: Belén Zavallo, Rocío Lanfranco, Florencia Gómez, Jesuana Aizcorbe, Gretel Schroeder y Gladys Beneitez.

● Afiches de Artistas para el Pueblo

● Música en vivo, ensamble coral

● Instalación artística: Entre Nosotras Proponemos.

● Conversatorio sobre cuidados y redes, con la participación de Sandra Miguez (Red Federal de comunicadoras y Periodistas Feministas) Nadu Ahumada (UNER), Silvia Cersofios (MUPEA), Mujeres Intensamente Habitadas — Silvia Shierloh y Natalia Pautaso—.

● Exposición de producciones científicas universitarias y del campo popular.

● Feria de emprendedoras.

● Intervención colectiva pañuelos #AcáEstamos.

Organización y adhesiones

La muestra es organizada por la Red Federal de Periodistas Feministas, la Secretaría de Extensión de la Facultad de Trabajo Social (UNER) y la Municipalidad de Paraná.

Adhieren y participan: Asamblea de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans y No binaries de Paraná, Dora te Escucha Entre Ríos, Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Educación (UNER), Artistas para el Pueblo, Río Feminista, La Solapa, Entre Nosotras Proponemos, Asociación Civil Barriletes, Radio Comunitaria y Revista Barriletes, Mujeres Intensamente Habitadas – cuidados y discapacidad, Red de Periodistas Feministas de Entre Ríos, Fundación Mujeres Tramando, Socorristas en Red, Corriente Lohana Berkins, Gaseti Gazún asociación civil de Rosario del Tala, entre otras organizaciones.

ACÁ ESTAMOS

Del 6 al 9 DE Marzo | Centro Cultural Juan L Ortiz– Paraná, Entre Ríos- 18 horas

del 10 al 27 de Marzo- Facultad de Trabajo Social- Paraná. ER

(*) La Red Federal de Periodistas y Comunicadoras Feministas está integrada actualmente por 30 referentes en las 24 jurisdicciones de Argentina, que desde 2018 en el marco de las estrategias de comunicación federal, situadas, articuladas y colaborativas para promover la igualdad de género y los derechos sexuales y reproductivos.