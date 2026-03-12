Presentan en Paraná el libro “Ley Nacional de Salud Mental: una brújula para la crisis”

“Ley Nacional de Salud Mental: una brújula para la crisis - Políticas, estrategias y experiencias para su implementación”, es el título de la obra que se presentará el viernes 20 de marzo a las 18 horas en el Salón “Germán Abdala”, de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de calle Colón 59, con la presencia de los autores Leonardo Gorbacz y Alberto Trimboli.

La convocatoria se da en el marco del lanzamiento de una capacitación provincial en Salud Mental por parte del sindicato y es parte de la agenda de actividades de la multisectorial de derechos humanos.

Sobre el libro

El sufrimiento mental ha sido históricamente respondido con la marginación, el encierro y la violación de derechos. En Argentina, la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26657 en el año 2010 marcó un hito fundacional. No se trata de un mero texto jurídico, sino de la conquista de un nuevo paradigma basado en la inclusión, el respeto por los derechos humanos y la atención en la comunidad. Establece que la salud mental es un proceso determinado por factores psicológicos, sociales, históricos y culturales; garantiza abordajes interdisciplinarios y dispone que, de ser necesaria la internación, debe realizarse en hospitales generales, para asegurar derechos históricamente negados.

Esta obra convoca a trabajadores de la Salud Mental, usuarios, familiares, abogados, periodistas, legisladores y a toda la sociedad, para:

- Analizar a fondo los derechos consagrados, los nuevos organismos creados (como el Órgano de Revisión) y las experiencias concretas de implementación.

- Dar voz a quienes padecieron la exclusión y hoy son protagonistas de la transformación.

- Despejar los mitos que buscan deslegitimar esta ley.

Este libro constituye una herramienta esencial, porque la salud mental es una construcción colectiva y su defensa requiere el compromiso de cada uno.

Sobre la capacitación

- Modalidad virtual y presencial

- 5 módulos temáticos

- Brindado por profesionales especialistas en Salud Mental

- Introducción al campo de la Salud Mental y de los Derechos Humanos

- Consumos problemáticos

- Asistencia ante situaciones de crisis/ Rol de enfermería

- Salud Mental y APS

- El impacto en la salud de los trabajadores.