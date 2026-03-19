González vaticinó que el caso $Libra “es una historia con un final anunciado, los Milei van en cana”

“Pensando a futuro, cuando termine el gobierno, van a ir en cana los Milei, sea por $Libra, sea por Andis, pero a diferencia de otros Presidentes, La Libertad Avanza es un fenómeno lumpen, los Milei son lumpen, no tienen una red de contactos en el mundo judicial, se han hecho muchos enemigos de muchos ciudadanos de a pie, y han dejado los dedos muy pegados”, vaticinó González.

El periodista y escritor Juan González se refirió a la situación del gobierno nacional, y específicamente del Presidente Javier Milei y su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, aquejados por el escándalo de la criptomoneda $Libra y otros casos de presunta corrupción como lo ocurrido en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), González consideró que “hay como una contradicción, una paradoja; por un lado, a nivel judicial, a nivel de las causas de corrupción y también a nivel político, con esto de (Manuel) Adorni y sus vuelos por el mundo, y crece el escándalo porque todo apunta Karina Milei y las pruebas empiezan a ser abrumadoras. Por el otro lado, Karina Milei refuerza cada vez más el control en el gobierno, no solo por lo que pasó el año pasado en el Ministerio de Justicia, sino porque estamos en la antesala de que se quede con algunas áreas sensibles empezando por la SIDE”.

Ahondó que “no ha sucedido esto porque el candidato de Karina Milei ya dos veces le dijo que no y en estas horas lo van a intentar una vez más, pero simplemente esto también habla de lo lumpen del fenómeno, que no han tomado más áreas porque no tienen gente, porque Karina hace cuatro años estaba en lo de Guido Kazcka viendo si podía ganar un microondas compitiendo en la televisión, entonces literalmente no conoce gente. De todos modos, estamos en la antesala de un copamiento ya formal de otras áreas del gobierno, que ya viene sucediendo incluso en términos medio silenciosos, por ejemplo, un decreto de hace dos semanas donde Adorni –que es la mano hecha de Karina- tiene que autorizar gastos de otras áreas”.

“Hay como una paradoja, todas las lupas se las llevan en estos días los escándalos y se empiezan a sentir los efectos de que Karina Miley tenga tanto poder en el gobierno”, resumió.

Consultado sobre una posible interna del gobierno que haga públicos estos escándalos, señaló que “hay algo muy claro, si hubiera sido un ciudadano de a pie o un periodista el que grabó el video de Adorni subiendo al avión, ya lo hubiéramos visto hace un mes y medio; obviamente hubo una intencionalidad política, después hay tantas versiones como tribus hay en el gobierno. Honestamente no puedo decir cuál es la real, pero a las versiones que apuntan a Bullrich o Caputo, yo sumaría a la SIDE, por este caos que se ha convertido este gobierno, y a un agente inorgánico descontento, no lo descartaría. Dicho eso, lo más importante no es tanto quién es, sino qué creen que pasó los actores que toman decisiones en el gobierno”.

“Lo de Adorni con Majul hace unos días, dando a entender que sospechaba de Santiago Caputo, es más importante que si Santiago Caputo efectivamente fue o no. Después está la pregunta de si es un juego y si Karina o Adorni, que es un títere de Karina, saben que no fue Santiago Caputo, pero aprovechan el caso para avanzar una vez más en su contra. Creo que ahí está el centro de la cuestión”, refirió.

Consultado por la cuestión mística que mantienen el Presidente y su hermana, apuntó que “eso siempre está. Para Milei la política es un medio y el fin es religioso; todo lo que hace al mundo esotérico y místico es lo más guardado en el gobierno. Realmente es más fácil acceder a un escándalo de corrupción en el gobierno que a algo del plano místico. Hace 10 días publicamos que había muerto uno de los perros de Milei, Robert, y fue una caza de brujas en el gobierno con Karina intentando averiguar quién había filtrado la información. También se supo el año pasado que post derrota electoral en septiembre en Buenos Aires, Milei tranquilizó a parte de su gabinete, diciéndoles ‘quédense tranquilos, que hablé con el 1 –como le dice a Dios- y me dijo que vamos a ganar en octubre’, cosa que terminó sucediendo”.

“Dicho eso, este plano también juega en estos días, porque Javier cree que su hermana es incapaz de cometer un error y mucho menos un delito, yo estoy convencido que él lo cree, tiene que ver también con que él cree –como lo ha dicho muchas veces porque es muy genuino- que es Moisés y que es su faro moral. Entonces, estoy convencido que Milei no está ahora diciendo ‘¡uy, Karina, otra vez mete en quilombo!’. Él no la ve como un ser que se pueda equivocar. Y si bien estamos hablando de una dinámica de hermanos, también estamos hablando de política, porque esto lo que explica es que Karina tenga el poder que tiene en el gobierno. Lo tiene porque tiene el monopolio emocional, terapéutico, místico, espiritual, personal, práctico incluso, desde cortarle la comida en el plato a pagarle la cuenta, del hermano. Es decir, la dimensión esotérica siempre está, solamente sabemos el 3%, porque este es realmente lo más guardado en el gobierno”.

Adelantó que “hay un gran runrún en estos días y semanas en la política, de que el gobierno está dando vueltas con la idea de adelantar las elecciones del año que viene, y dentro de esa historia hay gente que camina la Casa Rosada que asegura que esto es porque a Karina le salió mal la carta del tarot con la fecha programada; cosa que me cierra porque Karina, entre otras disciplinas que maneja, una es la numerología. De hecho, adelantó el día de la asunción presidencial y se hizo todo más temprano porque no sé qué número le había dado el tarot con esa hora”.

Sobre el escándalo $Libra, señaló que “Novelli aparece en el arranque del 2022, la compra a Karina porque es un tipo que detecta con buen olfato quién es la que maneja las riendas en este espacio, y la compró con lo más fácil porque a Karina la comprás poniéndote como un súbdito sumiso o, la manera más fácil, que es con plata. Entonces empieza esta historia que se publica ahora, pero que hace unos años en la Revista Noticias ya la habíamos contado en base a lo que decía la gente de La Libertad Avanza respecto a que Novelli le pagaba una mensualidad a Karina y a Javier Milei todos los meses; además Novelli vía a Karina Milei había querido enganchar a varios en este mundo de las clases que daban en su agencia, como (Emannuel ‘El Gordo’) Dannan y (Agustín) Laje, y alguna gente que estaba en La Libertad Avanza que conoce, más o menos, el mundo cripto y le decían a Karina –y acá está lo llamativo- que este tipo es un chanta y que iba a terminar mal”.

En ese marco, el periodista vaticinó que “pensando a futuro, cuando termine el gobierno, van a ir en cana los Milei, sea por $Libra, sea por Andis, pero a diferencia de otros Presidentes, La Libertad Avanza es un fenómeno lumpen, los Milei son lumpen, no tienen una red de contactos en el mundo judicial, se han hecho muchos enemigos de muchos ciudadanos de a pie, y han dejado los dedos muy pegados. Entonces esta es una historia con un final anunciado”.

Consultado respecto del modo en que la situación le afecta a Milei en lo personal, González sostuvo que “a los Milei no hay que buscarle la racionalidad, hay muchas maneras de entender a Milei y la racionalidad no es una; entonces acá yo pongo las dos manos de que Milei no está pensando que se le viene su final, y para darle la derecha, viene de ganar hace cuatro meses las elecciones y en febrero metió en el Congreso lo que quiso, y creo que si hubiera elecciones el domingo, las gana Milei en primera vuelta”.

Ante esto, aseveró que “Milei está pensando que le quedan 6 años de mandato, no tiene ninguna duda de eso, y también juega mucho con la idea de que termina sus dos mandatos y se va a su casa, y la verdad es que yo lo quiero ver, porque me cuesta pensar en un Milei dejando el poder y volviendo al ostracismo. No está viendo esa opción. No así Karina Milei, que hace un par de meses tranzó con la casta judicial, la más casta y vieja de todas que es los Mahiques, y uno puede leer eso pensando en lo que piensa ella de su futuro judicial. Ahí sí veo un miedo más terrenal que en el hermano”.

Sobre el convencimiento de Milei de ser reelecto en la próxima elección presidencial, el periodista reflexionó: “Pensemos que Milei en el 2020, en plena pandemia, en el encierro, estaba deprimido, viviendo en la casa de los padres, estaba deprimido, se había peleado con su único amigo, se había muerto su psicólogo por Covid, se había muerto uno a sus perros clonados de nombre Lucas, y de una depresión profunda sale convencido que va a ser Presidente. Ahí es donde dice que se le aparece Dios, y él transita desde el 2021 al 2023 convencido de que iba a ser Presidente. Entonces, si ese tipo que era literalmente un lumpen en el 2020 y estaba convencido de sería Presidente en el 2023, imaginémonos ahora que viene a ganar las elecciones y de aprobar lo que quiere en el Congreso. El libre albedrio es algo que para Milei no existe, el destino está escrito por un ser superior que lo ha elegido a él, y de hecho con el que dice que tiene diálogos de ida y vuelta frecuentes, entonces todas estas cosas son minucias para él, como diría Carlos Pagni”.