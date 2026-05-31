Patronato no pasó del empate con Tristán Suárez

Este domingo por la tarde Patronato recibió a Tristán Suárez en el marco de la 16ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional. El escenario fue el estadio Presbítero Bartolomé Grella, que cumplió 70 años desde su inauguración. Matías Billone fue el responsable del arbitraje del encuentro.

Desde el arranque del juego se observaron dos posturas contrapuestas. El Patrón tomó la responsabilidad del manejo de la pelota y el Lechero apostó a un balón largo entre el central y el lateral de cualquiera de las dos bandas con una línea de cinco que prometía solidez.

En ese marco, el Rojinegro generó las primeras aproximaciones sin inquietar el arco defendido por Joaquín Bigo. En contrapartida, el visitante se puso en ventaja después de un balón largo. Aunque parecía que Maximiliano Álvarez partía en posición adelantada, el árbitro dejó seguir la jugada y el atacante avanzó en soledad por el costado derecho después de tomar a la defensa del Patrón en retroceso.

Álvarez escapó al mano a mano con Alan Sosa, al que venció con una definición cruzada para el 1-0 parcial. Sacudón en el estadio Grella. Hasta ese momento estaba mejor Patronato, pero desde ahí el partido entró en terreno neutral, conveniente para el conjunto de José Martínez.

Pero con los minutos Patronato volvió a encontrar sociedades tanto por izquierda como por derecha, llegando varias veces con balones cruzados para Pereyra que terminaron en remates infructuosos desde dentro del área.

La posibilidad del empate llegó gracias a la insistencia. Después de perder la pelota en ataque, Rueda y Salas presionaron por derecha y recuperaron el balón. El primero de ellos envío un centro que se desvió hacia arriba y en su afán por despejar con una chilena, Nicolás Del Priore golpeó el rostro de Salas dentro del área: penal.

De la ejecución se encargó Renzo Reynaga, que le pegó magistralmente al ángulo superior izquierdo de la valla de Joaquín Bigo para el merecido 1-1 antes del descanso. Patronato terminó con mejor imagen.

En el segundo tiempo la historia fue similar a la del primero, pero esta vez con más chances del Patrón. Una de ellas fue tras una buena sucesión de pases por el costado derecho que acabaron en un centro cruzado para la llegada de Reynaga. El atacante, ya lesionado, intentó rematar con un potente disparo, pero le erró a la pelota, tal como le ocurrió a Valentín Pereyra en una de sus ocasiones en el primer tiempo.

Tuvo su intento Pereyra con un tiro libre que se fue arriba del travesaño. Ya con el ingreso de Alejo Miró, el Rojinegro tuvo el gol en un desborde suyo que se desvió en el camino y se fue al tiro de esquina; en una volea de Juan Barinaga dentro del área tras un córner desde la izquierda que se fue por encima del travesaño; y anotó dos goles.

En el primero, la polémica de la tarde, el centro llega desde la izquierda y Nicolás Fernández golpea el balón con la mano dentro de su área, habilitando el ingreso de Joaquín Barolín por la izquierda. El atacante empujó y anotó el 2-1 sobre el final, pero el gol no subió al marcador por un supuesto offside que no fue, ya que al atacante del Patrón lo habilitó un rival.

Y la última fue tras un balón largo en el que Tomás Attis hizo el habitual movimiento de un delantero que busca volver del offside. Pareció hacerlo a tiempo, pero el línea volvió a levantar la bandera y aunque la jugada terminó en gol de Miró, el tanto no subió al marcador. No hubo más: fue 1-1.

Patronato empató en su casa y llegó a 18 puntos, con los que mantiene la 12ª posición, pero ahora está a dos unidades del último puesto del reducido, en manos de San Martín de San Juan con 20 puntos. En la próxima fecha, el Rojinegro visitará a Agropecuario.

-SÍNTESIS-

Patronato 1-1 Tristán Suárez.



Goles:

21’PT: Maximiliano Álvarez (TRI).

42’PT: Renzo Reynaga -penal- (PAT).



Formaciones:

Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Franco Meritello, Fernando Moreyra; Juan Salas, Federico Bravo, Brandon Cortés, Valentín Pereyra; Joaquín Barolín y Renzo Reynaga.

DT: Marcelo Candia.



Tristán Suárez: Joaquín Bigo; Manuel Guillén, Brian Aguilar, Agustín Baldi, Nicolás Fernández, Alejandro Molina; Nicolás Del Priore, Nicolás Sánchez; Ángel Almada, Maximiliano Álvarez y Kevin Colli.

DT: José Martínez.



Cambios:

21’ST: ingresó Tomás Attis por Renzo Reynaga (PAT).

23’ST: ingresó Álvaro Veliez por Ángel Almada (TRI).

23’ST: ingresó Ayrton Sánchez por Kevin Colli (TRI).

27’ST: ingresó Maximiliano Luayza por Nicolás Sánchez (TRI).

27’ST: ingresó Augusto Berrondo por Maximiliano Álvarez (TRI).

31’ST: ingresó Alejo Miró por Juan Salas (PAT).

43’ST: ingresó Juan Barinaga por Joaquín Barolín (PAT).

43’ST: ingresó Facundo Heredia por Valentín Pereyra (PAT).

43’ST: ingresó Nicolás Henry por Nicolás Fernández (TRI).



Amonestados:

39’PT: Nicolás Del Priore (TRI).

50’ST: Nicolás Henry (TRI).



Árbitro: Matías Billone.



Estadio: Presbítero Bartolomé Grella.