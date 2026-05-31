Chapur fue profeta en su tierra y ganó el TC en Córdoba

Chapur se impuso en el autódromo Oscar Cabalén y pelea por el título.

Este domingo se completó la actividad correspondiente a la sexta fecha del Turismo Carretera. En el autódromo Oscar Cabalén de Alta Gracia, Córdoba, los pilotos de la máxima se midieron en las series y luego la final para determinar al ganador del fin de semana.

En las series fue Otto Fritzler el que consiguió la victoria más veloz. A bordo de su Mercedes Benz completó los cinco giros en seis minutos, cinco segundos y 750 milésimas, ganándose el derecho de largar primero. Lo siguieron Juan Trucco, Matías Rossi y el uruguayense Nicolás Bonelli.

La segunda serie más veloz fue la tercera. En este caso el ganador fue Facundo Chapur, que tardó seis minutos, seis segundos y 902 milésimas en dar las cinco vueltas con su Torino. Detrás quedaron Germán Todino y Gaspar Chansard; mientras que Mariano Werner terminó sexto.

La batería más lenta fue casualmente la del poleman, que tardó seis minutos, seis segundos y 970 milésimas en terminar las cinco vueltas. Acabó por delante de José Urcera y Agustín Canapino, que terminaron lejos del vencedor.

En la final Chapur asaltó la punta de arranque y se la arrebató a Fritzler a poco de comenzar la competencia. Después de ese salto al primer lugar, el cordobés ya nunca bajó y acabó la competencia como ganador. Detrás quedaron Fritzler y Catalán Magni, que no tuvieron oposición durante la carrera.

Mariano Werner protagonizó una espectacular lucha por el 15° lugar con Valentín Aguirre hasta que un toque con Julián Santero lo complicó y le hizo perder una posición. Sin embargo, pese a estar 17° por un largo período, acabó la competencia en el 15° lugar. Más arriba terminó Nicolás Bonelli, que fue 13°.

La próxima carrera de la categoría ocurrirá el 21 de junio. Será en el autódromo Ciudad de Rafaela.