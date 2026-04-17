RUS Market: una nueva experiencia digital para contratar seguros

Innovador y necesario. El 14 de abril Río Uruguay Seguros (RUS) presentó oficialmente su plataforma digital que redefine la forma de contratar seguros.

El pasado martes 14 de abril, Río Uruguay Seguros (RUS) presentó oficialmente RUS Market, una innovadora solución digital que redefine la forma de contratar seguros. El lanzamiento se realizó vía streaming a través del canal de YouTube RUS Media TV y estuvo a cargo de Sabrina Cabrera, Andrés Fiorotto y Martín Martínez, integrantes del Laboratorio Digital de la compañía.

Con esta incorporación, RUS completa su ecosistema de venta digital mediante una plataforma que permite a los Productores Asesores de Seguros (PAS) comercializar coberturas combinadas a través de un carrito de compras, utilizando las mismas herramientas tecnológicas que emplea la aseguradora.

Disponible en www.rus.com.ar y www.riouruguay.com.ar, RUS Market se presenta como un marketplace de seguros que integra un buscador inteligente y múltiples funcionalidades orientadas a optimizar la experiencia de venta. Entre ellas, se destaca la posibilidad de que cada PAS opere digitalmente bajo su propio código identificador, accediendo a una URL personalizada del tipo www.rus.com.ar/código-del-productor (por ejemplo, www.rus.com.ar/1234).

De esta manera, Río Uruguay Seguros consolida un ecosistema en el que todos sus canales de comercialización digital incorporan al productor como protagonista activo del proceso, bajo un esquema unificado que mantiene el mismo código utilizado en sus operaciones habituales con la compañía.

Una nueva forma de vender, con lógica de e-commerce

RUS Market incorpora un buscador semántico que guía al usuario desde una pregunta simple y directa: “¿Qué querés asegurar?”. A partir de allí, facilita el acceso a los productos mediante términos cotidianos como “bici”, “play” o “perro”, sin necesidad de conocimientos técnicos.

Desarrollado bajo los principios del comercio electrónico moderno aplicados al mundo del seguro, el buscador interpreta el lenguaje natural y orienta al usuario hacia la cobertura adecuada. Así, al ingresar palabras como “televisor”, “bici” o “PlayStation”, la plataforma identifica la necesidad y ofrece de manera ágil el seguro correspondiente.

El carrito de compras es otra de las innovaciones clave: permite cotizar, combinar y contratar múltiples seguros en una sola operación, con una única carga de datos y un único medio de pago. Además, cada producto avanza de forma independiente, por lo que la falta de documentación en uno no interfiere en la contratación de los demás.

A esto se suma la integración de Autoinspector, una herramienta de inspección basada en inteligencia artificial que realiza verificaciones fotográficas en tiempo real durante el proceso de contratación, agilizando la gestión y reduciendo fricciones en la experiencia del usuario.

El productor, integrado desde el inicio

Uno de los pilares del desarrollo es que la tecnología no reemplaza al productor, sino que lo potencia. Cuando un cliente ingresa a RUS Market a través del link personalizado de un PAS, la plataforma registra y conserva esa atribución, incluso en visitas posteriores sin el código. Asimismo, si el cliente ya cuenta con un productor asignado, dicha vinculación se respeta en todas las operaciones futuras, independientemente del canal de entrada.

Cada vez que se genera una propuesta o emisión desde el Market, el productor recibe una notificación automática por correo electrónico. Desde allí puede acceder al core de la compañía para revisar la información, analizar el riesgo y autorizar la emisión.

El seguimiento de cada operación se realiza desde el Portal PAS (pas.rus.com.ar), donde el productor accede a sus prospectos, propuestas y pólizas emitidas.

Alcance geográfico sin límites

La URL personalizada permite al productor compartir su link por WhatsApp, correo electrónico, redes sociales o código QR, habilitando la contratación desde cualquier punto del país. De este modo, un productor puede gestionar clientes en distintas provincias sin necesidad de presencia física ni intermediación adicional.

Esta lógica amplía las posibilidades de diversificación de cartera: el buscador facilita que los clientes descubran coberturas que de otro modo no habrían considerado, generando oportunidades de venta cruzada de manera natural.

Un ecosistema que se integra y evoluciona

RUS Market no reemplaza las herramientas digitales existentes, sino que las complementa. La Tarjeta Digital del productor continúa funcionando como herramienta de presentación profesional e identidad del PAS. Ambas soluciones se articulan: la Tarjeta Digital genera confianza en el primer contacto y personaliza la propuesta, mientras que RUS Market facilita la contratación cuando el cliente decide avanzar.

Por su parte, el Portal de Asegurados, destinado a la gestión de pólizas, siniestros y coberturas vigentes, mantiene su funcionamiento sin cambios, preservando la diferenciación entre los procesos de venta y postventa.

Para acompañar la adopción de la plataforma, RUS ofrece capacitaciones gratuitas a través de su Universidad Corporativa U-RUS, junto con canales de soporte dedicados al productor.