Cobertura del nivel educativo inicial: Argentina está por debajo Uruguay, Chile y Perú

La cobertura del nivel inicial en Argentina mostró avances significativos en la última década, especialmente entre los niños de 3 y 4 años, aunque persisten fuertes desigualdades socioeconómicas. El 83% de los niños argentinos de entre 3 y 5 años asiste al nivel inicial, según las cifras más recientes, de 2024. El porcentaje es similar al de Chile (82%) y Perú (83%), pero se ubica por debajo de Uruguay (93%), que lidera la región.

Los datos surgen del último informe de Argentinos por la Educación, titulado “Cobertura del nivel inicial: una comparación entre países de la región” y elaborado por Martín Nistal y Lucía Vallejo. El estudio analiza las tasas de asistencia al nivel inicial y las brechas socioeconómicas en la cobertura en Argentina, Chile, México, Perú y Uruguay.

Las cifras señalan que el principal desafío se concentra en los sectores más vulnerables y en las edades más tempranas. En Argentina, la asistencia de los 3 años de edad se ubica en el 55%, muy por debajo de los niveles de 4 años (91%) y 5 (98%). Existen grandes desigualdades por nivel socioeconómico: entre los niños de 3 años pertenecientes al quintil más pobre, solo el 41% asiste al nivel inicial: es el porcentaje más bajo entre los países analizados. En contraste, en los hogares de mayores ingresos (quintil 5) la asistencia asciende al 63%, mientras que en sectores medios (quintil 3) alcanza el 71%.

Las desigualdades también son significativas a los 2 años. Con esa edad, solo el 10% de los niños argentinos más pobres (quintil 1) acceden a algún espacio educativo, frente al 44% de los sectores más ricos (quintil 5): una diferencia de 34 puntos porcentuales. En cambio, a los 4 años de edad la brecha de cobertura entre los niños del quintil más pobre (83%) y del quintil más alto (97%) se reduce a 14 puntos porcentuales. A los 5 años, la cobertura es prácticamente universal en todos los sectores sociales, con tasas de entre 97% y 100%.

En el promedio regional, el nivel inicial muestra una expansión sostenida, pero con diferencias marcadas por país y por nivel socioeconómico. En Argentina, la brecha de asistencia entre el quintil más pobre (74,8%) y el más rico (89,8%) alcanza los 15 puntos porcentuales para niños de 3 a 5 años, lo que evidencia que el acceso sigue condicionado por los ingresos del hogar.

Al analizar la evolución de la cobertura entre 2014 y 2024, se observa que Argentina registró uno de los mayores avances a nivel regional, sobre a los 3 y 4 años de edad, dado que a los 5 la escolarización ya se encontraba casi universalizada. La asistencia en los niños de 3 años pasó del 40% al 55%: un aumento de 15 puntos porcentuales, el segundo mayor crecimiento después de Uruguay. En tanto, entres los niños de 4 años aumentó del 75% al 91%: un incremento de 16 puntos porcentuales, el mayor de la región para ese grupo etario. Solo Uruguay (97%) y Perú (94%) tienen niveles mayores de cobertura en chicos de 4 años.

A continuación, el informe completo: