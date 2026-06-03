Colecta anual de Cáritas: convocan a la comunidad a “organizar la esperanza”

La Colecta anual de Cáritas volverá a movilizar a miles de voluntarios y comunidades parroquiales de todo el país durante el próximo fin de semana. En el marco de los 70 años de Cáritas Argentina, la campaña solidaria se realizará los días 6 y 7 de junio con el lema “70 años alentando la esperanza”, una consigna que busca poner en valor el trabajo desarrollado durante décadas junto a los sectores más vulnerables.

En diálogo con un medio local, Patricia Romero, directora de Cáritas Arquidiocesana Paraná, explicó que la iniciativa no se limitará únicamente a esos dos días, sino que continuará durante todo el mes. “6 y 7 de junio es la fecha a nivel nacional que se desarrolla la colecta anual de Caritas. Este año va por lema ‘70 años alentando la esperanza’”, expresó.

Además, detalló que en Paraná la campaña se extenderá hasta el 30 de junio para ampliar las posibilidades de participación de la comunidad y fortalecer la recaudación destinada a los distintos programas que impulsa la organización.

Cómo colaborar y sumarse a la campaña

La directora de la entidad explicó que existen diversas formas de participar en la Colecta anual de Cáritas. Las donaciones podrán realizarse en parroquias, escuelas parroquiales, durante las celebraciones religiosas y también mediante los canales digitales habilitados por la organización.

“Cada parroquia tiene la libertad de organizarse como puede. Muchas que tienen escuelas parroquiales entregan los sobres a los chicos en los distintos grados en cada colegio. También en las misas se van a estar entregando sobres, están las urnas de Cáritas. Puede ser que algunas hagan visitas domiciliarias y vayan recorriendo la comunidad”, indicó Romero. También cuentan con un alias: caritas.parana, para recibir donaciones.

Respecto de las expectativas para este año, reconoció que el contexto económico es complejo, aunque destacó la histórica solidaridad de la sociedad argentina. “Cada año es un contexto difícil. Siempre nosotros trabajamos con una realidad complicada, pero tenemos esperanza de que siempre los argentinos somos muy solidarios y acompañamos la necesidad de los que menos tienen”, sostuvo.

El destino de los fondos recaudados

Uno de los aspectos centrales de la campaña es el destino de los recursos obtenidos. Romero explicó que el dinero recaudado se distribuye en partes iguales: “Se divide en tres tercios. Un tercio va a Cáritas Nacional, un tercio queda en Cáritas Diocesana y un tercio en cada parroquia que recauda”, precisó.

Los fondos permiten atender necesidades básicas como alimentos, medicamentos, pañales y leche, además de impulsar proyectos productivos y acciones vinculadas a la economía social. “Estamos relanzando todo lo que es economía social dentro de Cáritas diocesana, que va para acompañar proyectos productivos de diferentes comunidades”, agregó.

La dirigente señaló además que parte de los recursos se destinan al hogar que funciona en la sede de Cáritas para asistir a personas en situación de calle, así como a múltiples demandas que llegan diariamente a la institución.

Una tarea que va más allá de la ayuda económica

Durante la entrevista, Romero también destacó el valor humano y espiritual del trabajo que realizan los voluntarios en cada parroquia. En ese sentido, recordó con emoción a quienes construyeron la historia de la organización durante estas siete décadas.

“La gente que está en la Cáritas parroquial, que es la que menos se ve, es la que más trabaja y más le pone el cuerpo y el corazón a recibir todas las necesidades que la gente viene”, afirmó.

Asimismo, señaló que las problemáticas sociales han cambiado en los últimos años y que hoy la institución enfrenta nuevos desafíos relacionados con la contención emocional y las adicciones.

Finalmente, destacó la importancia del trabajo articulado con organismos públicos y organizaciones sociales para sostener iniciativas como el dispositivo de atención a personas en situación de calle que funciona en Paraná. En ese marco, renovó la invitación a participar de la campaña solidaria y contribuir a seguir construyendo redes de acompañamiento para quienes más lo necesitan.

Elonce